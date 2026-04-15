Newsy Filmy Prequel "Zniknięć", prequel "Ocean's Eleven" z datami premier
Prequel "Zniknięć", prequel "Ocean's Eleven" z datami premier

Prequel &quot;Zniknięć&quot;, prequel &quot;Ocean's Eleven&quot; z datami premier
Choć Warner Bros. czeka w najbliższym czasie rewolucja związana ze zmianą właściciela (studio ma zostać przejęte przez Skydance-Paramount), to w czasie CinemaConu przedstawiciele studia zachowywali się tak, jakby nie miało to najmniejszego wpływu na produkcję filmową. Ogłoszono nowe filmy oraz podano daty premier kilku tytułów.

Dwa filmu Zacha Creggera w 2028 roku



Najważniejszą informacją jest ta, że aż dwa filmu w reżyserii Zacha Creggera trafią do kin w 2028 roku. Cregger to oczywiście autor ubiegłorocznego hitu "Zniknięcia", który na tegorocznym CinemaConie był już obecny pierwszego dnia pokazując nakręcony dla Sony film "Resident Evil".


Warner ogłosił, że w 2028 roku do kin trafił prequel "Zniknięć" zatytułowany "Gladys". Amerykańska data premiery została wyznaczona na 8 września 2028 roku.

Jednak miesiąc wcześniej, 11 sierpnia 2028 roku do amerykańskich kin trafi "The Flood". Ten film również wyreżyseruje Zach Cregger. O filmie wiemy na razie niewiele. Pierwotnie miał powstać dla platformy Netflix. Jest to science-fiction oparte na oryginalnym pomyśle Creggera. Z produkcją związał się sam Steven Spielberg poprzez swoją firmę Amblin Entertainment.

Bradley Cooper oficjalnie gwiazdą i reżyserem prequela "Ocean's Eleven. Ryzykownej gry". Znamy szczegóły



W czasie prezentacji ogłoszono również, że prequel filmu "Ocean's Eleven. Ryzykowna gra" trafi do kin 25 czerwca 2027 roku. Gwiazdą i producentką obrazu jest Margot Robbie.


Podczas CinemaConu potwierdzono, że stanowisko reżysera objął Bradley Cooper. Będzie on również scenarzystą oraz zagra jedną z głównych ról.

Prequel poświęcony będzie rodzicom Danny'ego Oceana. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Las Vegas w 1962 roku, kiedy to bohaterowie szykuj się do prawdziwie spektakularnego rabunku.

Co jeszcze ma w planach Warner Bros.?



Daty otrzymały również następujące filmy:

9 kwietnia 2027 - "The Revenge of La Llorona", czyli sequel horroru "Topielisko. Klątwa La Llorony

7 kwietnia 2028 - "Evil Dead Wrath", czyli kolejna część cyklu "Martwe zło"

12 maja 2028 - "Final Destination 7", czyli kolejna część cyklu "Oszukać przeznaczenie"

22 listopada 2028 - niezatytułowany film Baza Luhrmanna

Warner Bros. potwierdził również plany realizacji filmu "Game of Thrones: Aegon's Conquest", czyli kinowe widowisko osadzone w uniwersum "Gry o tron". Jednak w tym przypadku data premiery nie została podana.

