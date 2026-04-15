Prequel "Zniknięć", prequel "Ocean's Eleven" z datami premier

Choć Warner Bros. czeka w najbliższym czasie rewolucja związana ze zmianą właściciela (studio ma zostać przejęte przez Skydance-Paramount), to w czasie CinemaConu przedstawiciele studia zachowywali się tak, jakby nie miało to najmniejszego wpływu na produkcję filmową. Ogłoszono nowe filmy oraz podano daty premier kilku tytułów.
Dwa filmu Zacha Creggera w 2028 roku
Najważniejszą informacją jest ta, że aż dwa filmu w reżyserii Zacha Creggera trafią do kin w 2028 roku
. Cregger
to oczywiście autor ubiegłorocznego hitu "Zniknięcia
", który na tegorocznym CinemaConie był już obecny pierwszego dnia pokazując nakręcony dla Sony film "Resident Evil".
Warner ogłosił, że w 2028 roku do kin trafił prequel "Zniknięć
" zatytułowany "Gladys"
. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 8 września 2028 roku
.
Jednak miesiąc wcześniej, 11 sierpnia 2028 roku do amerykańskich kin trafi "The Flood". Ten film również wyreżyseruje Zach Cregger.
O filmie wiemy na razie niewiele. Pierwotnie miał powstać dla platformy Netflix. Jest to science-fiction oparte na oryginalnym pomyśle Creggera
. Z produkcją związał się sam Steven Spielberg
poprzez swoją firmę Amblin Entertainment.
W czasie prezentacji ogłoszono również, że prequel filmu "Ocean's Eleven. Ryzykowna gra"
trafi do kin 25 czerwca 2027 roku
. Gwiazdą i producentką obrazu jest Margot Robbie
.
Podczas CinemaConu potwierdzono, że stanowisko reżysera objął Bradley Cooper. Będzie on również scenarzystą oraz zagra jedną z głównych ról. Prequel poświęcony będzie rodzicom Danny'ego Oceana
. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Las Vegas w 1962 roku, kiedy to bohaterowie szykuj się do prawdziwie spektakularnego rabunku.
Co jeszcze ma w planach Warner Bros.?
Daty otrzymały również następujące filmy: 9 kwietnia 2027 - "The Revenge of La Llorona"
, czyli sequel horroru "Topielisko. Klątwa La Llorony
" 7 kwietnia 2028 - "Evil Dead Wrath"
, czyli kolejna część cyklu "Martwe zło" 12 maja 2028 - "Final Destination 7"
, czyli kolejna część cyklu "Oszukać przeznaczenie" 22 listopada 2028
- niezatytułowany film Baza Luhrmanna Warner Bros. potwierdził również plany realizacji filmu "Game of Thrones: Aegon's Conquest"
, czyli kinowe widowisko osadzone w uniwersum "Gry o tron
". Jednak w tym przypadku data premiery nie została podana.