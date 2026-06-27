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Seria "Straszny film" świętuje historyczne wydarzenie

Bloody Disgusting / autor: /
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Seria &quot;Straszny film&quot; świętuje historyczne wydarzenie
Potrzeba było na 26 lat i sześciu filmów, ale w końcu seria "Straszny film" dokonała tego. Przekroczyła miliard dolarów wpływów ze sprzedaży biletów kinowych!

Opłacalne naśmiewanie się z popkultury



Tegoroczny "Straszny film" trafił do kin po 13-letniej przerwie spowodowanej fatalnymi wynikami w box offisie części piątej. Powrót okazał się udany. Film pobił rekord otwarcia serii i do dziś zarobił 208 milionów dolarów.


Tym samym padł miliard dolarów wpływów dla całej serii. Najbardziej kasowym filmem pozostaje część pierwsza sprzed 26 lat, która zgarnęła w kinach 278 milionów dolarów (po uwzględnieniu inflacji daje to około 500 milionów dolarów).

Nowy "Straszny film" kosztował 30 milionów dolarów. Pojawia się w nim czwórka najważniejszych bohaterów: Cindy, Brenda, Ray i Shorty. Obraz w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne kino grozy.

Zwiastun filmu "Straszny film"




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