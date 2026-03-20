Serial "Assassin's Creed" – czas i miejsce akcji ujawnione!

Nowe informacje z planu Netfliksowego "Assassin's Creed". Po doniesieniach obsadowych portal Variety w końcu ujawnia miejsce akcji oraz epokę, do której za sprawą Animusa przeniesie się główny bohater opowieści. I jest to niemała niespodzianka – serial rozegra się bowiem w starożytnym Rzymie.
Jest to o tyle zaskakujące, że serial nie zdecyduje się zachować ciągłości serii gier Ubisoftu. Przypomnijmy, że pierwszy "Assassin's Creed
" rozgrywał się w trakcie wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej pod koniec XII wieku. "Dwójka
", która przedstawiła graczom jednego z ulubieńców serii – Ezio Auditore da Firenze – toczyła się na tle renesansowych Włoch. To właśnie na adaptację tego growego tytułu najbardziej liczyli fani serii. Z kolei "Assassin's Creed Origins
", stanowiący reboot cyklu gier, rozgrywał się w starożytnym Egipcie. Twórcy serialu będą najbliżej właśnie tej epoki historycznej, ale na potrzeby swojej opowieści zmienią współrzędne geograficzne.
Variety donosi więc, że akcja serialu Netfliksa rozegra się w starożytnym Rzymie, w 64 roku n.e., czyli za panowania cesarza Nerona, dokładnie w roku wybuchu Wielkiego Pożaru Rzymu. Znając poetykę serii, możemy podejrzewać, że to właśnie z nim coś wspólnego będą mieli przedstawiciele Zakonu Starożytnych – stowarzyszenia poprzedzającego templariuszy, głównych antagonistów tytułowego bractwa Assassynów. Dziennikarze informują, że plan zdjęciowy, rozgrywający się oczywiście we Włoszech, 9 marca rozpoczął swoje prace. Zdjęcia będą realizowane nie tylko w Rzymie, ale w całym regionie Lacjum, a także w Toskanii.
Poza tą informacją Variety przychodzi także z nowymi nazwiskami zasilającymi drugi plan serialu. W Netfliksowym "Assassin's Creed
" wystąpią także: Louis McCartney
("Cichy ryk
"), Youssef Kerkour
(serial "Sprostowanie
"), Mirren Mack
("28 lat później - Część 2: Świątynia kości
") oraz Sandra Guldberg-Kampp
(serial "Fundacja
").
W serialu obowiązki showrunnerów pełnią Roberto Patino
i David Wiener
. Wcześniej potwierdzono udział Loli Petticrew
, Toby'ego Wallace'a
, Zachary'ego Harta
, Laury Marcus
, Tanzyn Crawford
i Noomi Rapace
.
Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed
", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender
. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.
"Assassin's Creed" – zwiastun filmu