Serial "Assassin's Creed" – czas i miejsce akcji ujawnione!

Variety
Nowe informacje z planu Netfliksowego "Assassin's Creed". Po doniesieniach obsadowych portal Variety w końcu ujawnia miejsce akcji oraz epokę, do której za sprawą Animusa przeniesie się główny bohater opowieści. I jest to niemała niespodzianka – serial rozegra się bowiem w starożytnym Rzymie.

"Assassin's Creed" rozegra się w erze rzymskiego cesarstwa?



Jest to o tyle zaskakujące, że serial nie zdecyduje się zachować ciągłości serii gier Ubisoftu. Przypomnijmy, że pierwszy "Assassin's Creed" rozgrywał się w trakcie wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej pod koniec XII wieku. "Dwójka", która przedstawiła graczom jednego z ulubieńców serii – Ezio Auditore da Firenze – toczyła się na tle renesansowych Włoch. To właśnie na adaptację tego growego tytułu najbardziej liczyli fani serii. Z kolei "Assassin's Creed Origins", stanowiący reboot cyklu gier, rozgrywał się w starożytnym Egipcie. Twórcy serialu będą najbliżej właśnie tej epoki historycznej, ale na potrzeby swojej opowieści zmienią współrzędne geograficzne.



Variety donosi więc, że akcja serialu Netfliksa rozegra się w starożytnym Rzymie, w 64 roku n.e., czyli za panowania cesarza Nerona, dokładnie w roku wybuchu Wielkiego Pożaru Rzymu. Znając poetykę serii, możemy podejrzewać, że to właśnie z nim coś wspólnego będą mieli przedstawiciele Zakonu Starożytnych – stowarzyszenia poprzedzającego templariuszy, głównych antagonistów tytułowego bractwa Assassynów. Dziennikarze informują, że plan zdjęciowy, rozgrywający się oczywiście we Włoszech, 9 marca rozpoczął swoje prace. Zdjęcia będą realizowane nie tylko w Rzymie, ale w całym regionie Lacjum, a także w Toskanii.

Poza tą informacją Variety przychodzi także z nowymi nazwiskami zasilającymi drugi plan serialu. W Netfliksowym "Assassin's Creed" wystąpią także: Louis McCartney ("Cichy ryk"), Youssef Kerkour (serial "Sprostowanie"), Mirren Mack ("28 lat później - Część 2: Świątynia kości") oraz Sandra Guldberg-Kampp (serial "Fundacja").

W serialu obowiązki showrunnerów pełnią Roberto Patino i David Wiener. Wcześniej potwierdzono udział Loli Petticrew, Toby'ego Wallace'a, Zachary'ego Harta, Laury Marcus, Tanzyn Crawford i Noomi Rapace.

Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.

