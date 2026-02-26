Serial "Branża" przedłużony na piąty, finałowy sezon

"Branża" wróci raz jeszcze. Stacja HBO podjęła decyzję o przedłużeniu serialu na piąty, finałowy sezon. Trwający obecnie czwarty sezon serialu zakończy się w przyszłym tygodniu wraz z emisją ósmego odcinka. W Polsce będzie można zobaczyć go w poniedziałek 2 marca. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Dlaczego "Branża" skończy się na piątym sezonie? W czwartym sezonie Harper (Myha'la) i Yasmin (Marisa Abela) zostały wciągnięte w globalną grę o wysoką stawkę.
Yasmin lawiruje w meandrach związku z arystokratą i biznesmenem Henrym Muckiem (Kit Harington
), tymczasem Harper zostaje wciągnięta w orbitę enigmatycznego Whitneya Halberstrama (Max Minghella
). Ich pokręcona przyjaźń zaczyna kruszyć się pod presją pieniędzy, władzy i chęci bycia na szczycie.
Czwarty sezon przyniósł wzrost oglądalności serialu.
Każdy odcinek oglądało średnio 1.7 miliona widzów. To o trzydzieści procent więcej niż w poprzednim sezonie.
Francesca Orsi, wiceprezeska programowa HBO zdradziła, że to twórcy Mickey Down
i Konrad Kay
zadecydowali o zakończeniu serialu na sezonie piątym. Już od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, jak zakończyć na fali wznoszącej. W przeciwieństwie do niektórych naszych bohaterów, wiemy, kiedy wyjść z przyjęcia
, skomentował duet. Przez cztery sezony "Branża" ekscytowała nas, zgłębiając tematy władzy, pieniędzy, polityki i klasy. Ambitna i oryginalna wizja Mickeya i Konrada sprawiła, że serial umocnił swoją pozycję ważnej współczesnej produkcji, naginającej ramy gatunkowe i trzymającej widzów na krawędzi foteli
, dodała Orsi.
"Branża" – zwiastun
Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.