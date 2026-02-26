Newsy Filmy Serial "Branża" przedłużony na piąty, finałowy sezon
Filmy

Serial "Branża" przedłużony na piąty, finałowy sezon

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Serial+%22Bran%C5%BCa%22+przed%C5%82u%C5%BCony+na+pi%C4%85ty%2C+fina%C5%82owy+sezon-165371
Serial &quot;Branża&quot; przedłużony na piąty, finałowy sezon
źródło: Materiały prasowe
"Branża" wróci raz jeszcze. Stacja HBO podjęła decyzję o przedłużeniu serialu na piąty, finałowy sezon. Trwający obecnie czwarty sezon serialu zakończy się w przyszłym tygodniu wraz z emisją ósmego odcinka. W Polsce będzie można zobaczyć go w poniedziałek 2 marca.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Dlaczego "Branża" skończy się na piątym sezonie?




W czwartym sezonie Harper (Myha'la) i Yasmin (Marisa Abela) zostały wciągnięte w globalną grę o wysoką stawkę. Yasmin lawiruje w meandrach związku z arystokratą i biznesmenem Henrym Muckiem (Kit Harington), tymczasem Harper zostaje wciągnięta w orbitę enigmatycznego Whitneya Halberstrama (Max Minghella). Ich pokręcona przyjaźń zaczyna kruszyć się pod presją pieniędzy, władzy i chęci bycia na szczycie.
  
Czwarty sezon przyniósł wzrost oglądalności serialu. Każdy odcinek oglądało średnio 1.7 miliona widzów. To o trzydzieści procent więcej niż w poprzednim sezonie.
  
Francesca Orsi, wiceprezeska programowa HBO zdradziła, że to twórcy Mickey Down i Konrad Kay zadecydowali o zakończeniu serialu na sezonie piątym. Już od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, jak zakończyć na fali wznoszącej. W przeciwieństwie do niektórych naszych bohaterów, wiemy, kiedy wyjść z przyjęcia, skomentował duet.

Przez cztery sezony "Branża" ekscytowała nas, zgłębiając tematy władzy, pieniędzy, polityki i klasy. Ambitna i oryginalna wizja Mickeya i Konrada sprawiła, że serial umocnił swoją pozycję ważnej współczesnej produkcji, naginającej ramy gatunkowe i trzymającej widzów na krawędzi foteli, dodała Orsi.

"Branża" – zwiastun




Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.

Powiązane artykuły Branża

Zobacz wszystkie artykuły

Branża  (2020)

 Branża

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Emma Roberts pójdzie na wojnę. Ślubną

Filmy Box office

"Krzyk 7" będzie hitem? Są nowe prognozy box office

4 komentarze
Filmy

"Jackass 5" i... koniec? Johnny Knoxville o przyszłości cyklu

5 komentarzy
Filmy

Plejada gwiazd w nowym filmie twórcy "Spotlight"

Festiwale i nagrody Filmy

Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury

1 komentarz
VOD Seriale

"Siedmiu wspaniałych" jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą

4 komentarze
Filmy

Twórca "Niedobranych" opowie o nawiedzonym sklepie meblowym