Serial "Cross" przedłużony na trzeci sezon

Drugi sezon "Crossa" właśnie dobiegł końca, ale jego bohater jeszcze nie żegna się z fanami. Alex Cross wróci po raz kolejny. Platforma Prime Video ujawniła, że serial, którego gwiazdą jest Aldis Hodge, został przedłużony na trzeci sezon.
Aldis Hodge wróci jako Alex Cross w trzecim sezonie Oparty na prozie Jamesa Pattersona serial, którego twórcą jest Ben Watkins, zadebiutował w listopadzie 2024 roku
. Wczoraj premierę miał finałowy odcinek drugiego sezonu. Od samego początku "Cross" porwał widownię złożonymi postaciami, przyspieszającym puls napięciem i emocjonalnymi historiami. Aldis stworzył definitywną wersję Aleksa Cross, dając serii kotwicę w postaci głębi, inteligencji i serca. Jesteśmy podekscytowani, mogąc kontynuować tę przygodę z Benem, naszymi współpracownikami z Paramount Television Studios oraz resztą niesamowitej obsady. Wspólnie raz jeszcze przeniesiemy naszą widownię do ikonicznego świata Jamesa Pattersona
, skomentował Peter Friedlander, szef działu telewizji w Amazon MGM Studios.
"Cross
" już w momencie debiutu dobrze się oglądał, gromadząc 40-milionową widownię w ciągu 20 pierwszych dni wyświetlania. W 2025 roku był trzecią najchętniej oglądaną premierą Prime Video, w ponad 100 krajach plasując się na pierwszym miejscu rankingu oglądalności.
O czym opowiada serial "Cross"?
"Cross
" to serial kryminalny, który śledzi losy Alexa Crossa (Aldis Hodge
) – psychologa sądowego i doświadczonego detektywa z wydziału zabójstw z Waszyngtonu. Staje on naprzeciw brutalnego seryjnego mordercy, który zostawia za sobą ślady ofiar w całym mieście. Gdy Alex i jego partner, John Sampson (w tej roli Isaiah Mustafa), podążają tropem zabójcy, z przeszłości detektywa powraca tajemniczy wróg, który zagraża jego rodzinie, karierze i całemu życiu, które stara się utrzymać w ryzach po tragicznych wydarzeniach.