Powrót "Glee" po latach? Ryan Murphy nie wyklucza takiej możliwości

Ryan Murphy dostrzega, że "Glee" przeżywa drugą młodość i nie wyklucza powrotu do popularnego serialu muzycznego. Współtwórca produkcji przyznał, że rosnące zainteresowanie tym tytułem wśród młodszych widzów skłoniło go do zastanowienia się nad nową wersją historii.
"Glee" ma szansę na powrót?
Twórca stwierdził w wywiadzie: Ten serial jest interesujący, bo wrócił do łask. Ogląda go teraz tak wiele młodych osób. Myślę sobie: "Może powinniśmy do niego wrócić". Murphy
przyznał, że do pomysłu przekonuje go również własny sentyment do serialu: Moja nostalgia i miłość do tego serialu są wystarczające, żebym pomyślał: "Może ludzie chcieliby zobaczyć nową wersję tej historii w jakiejś formie". Uwielbiam ten serial, podobało mi się, czym się stał i co znaczył dla tak wielu osób.
Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych planów dotyczących rebootu. Wypowiedź Murphy'ego
jest jedynie sygnałem, że twórca nie wyklucza takiej możliwości.
"Glee
" zadebiutowało na antenie Fox w 2009 roku. Serial, współtworzony przez Murphy'ego
, Brada Falchuka
i Iana Brennana
, opowiadał o członkach szkolnego chóru New Directions i poruszał m.in. tematy seksualności, rodziny, rasy oraz problemów dorastania. W obsadzie znaleźli się m.in. Matthew Morrison
, Cory Monteith
, Lea Michele
, Chris Colfer
, Dianna Agron
, Kevin McHale
, Amber Riley
, Jenna Ushkowitz
, Naya Rivera
i Jane Lynch
.
Produkcja zakończyła się w 2015 roku po sześciu sezonach i ponad 120 odcinkach. Powstał również "Glee - koncertowy film
".
"Glee - koncertowy film" - zwiastun