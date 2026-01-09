Serial "Gorąca rywalizacja" już od 6 lutego w HBO Max!

Właśnie poznaliśmy datę polskiej premiery serialu "Gorąca rywalizacja", który był hitem kanadyjskiego serwisu streamingowego Crave. Produkcję będzie można oglądać w Polsce w serwisie HBO Max.
"Gorąca rywalizacja" z datą polskiej premiery Serial Crave Original "Gorąca rywalizacja" ("Heated Rivalry") zadebiutuje na platformie HBO Max już 6 lutego.
Produkcja składa się z sześciu odcinków. Kolejne premierowe epizody będzie można oglądać w serwisie co tydzień. Jacob Tierney
to kanadyjski twórca, reżyser i producent, który odpowiada za sześcioodcinkowy serial "Gorąca rywalizacja"
. Produkcja opowiada historię dwóch rywalizujących ze sobą zawodników hokeja na lodzie. Shane Hollander (Hudson Williams
) i Ilya Rozanov (Connor Storrie
) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim.
Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.
"Gorąca rywalizacja" – zwiastun