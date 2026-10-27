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Serial "Harry Potter": Charlie Weasley, James Potter i Lily Potter wybrani

Variety / autor: /
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Serial &quot;Harry Potter&quot;: Charlie Weasley, James Potter i Lily Potter wybrani
źródło: Materiały prasowe
Kogo jeszcze brakowało w serialu "Harry Potter"? Więcej Potterów i Weasleyów! Do obsady produkcji HBO dołączyła właśnie troje aktorów, którzy wcielą się w najbliższych krewnych tytułowego bohatera oraz jego szkolnego kolegi.     
      

Oto nowi rodzice Harry'ego Pottera



Na zdjęciu: Lily i James Potterowie z filmów

Właśnie ujawniono, że Harry Gilby, Jasper Talbot i Hannah Chinn dołączyli do obsady serialu "Harry Potter". Wystąpią oni jako – odpowiednio – Charlie Weasley, James Potter i Lily Potter.
     
Charlie Weasley to epizodyczna postać z książek, starszy brat Rona Weasleya, o którym w filmach jedynie się wspomina. Wygląda na to, że w serialu odegra nieco większą rolę.

James i Lily Potterowie to oczywiście rodzice Harry'ego zabici przez Voldemorta. W serii filmów pojawiali się jedynie w retrospekcjach, na fotografiach i w magicznych wizjach.

Zobaczcie opublikowane przez HBO ogłoszenie nowych członków obsady:




Serialowa wersja "Harry'ego Pottera" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera zobaczymy Dominica McLaughlina, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya - Alastair Stout. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
          
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Fabuła rozpocznie się w momencie, gdy tytułowy bohater w dniu 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem i otrzymuje list przyjęcia do Hogwartu. W szkole odkrywa świat magii, nawiązuje przyjaźnie i zaczyna poznawać tajemnice związane z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem w historii.

Zwiastun serialu "Harry Potter"


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