Serial "Harry Potter": Charlie Weasley, James Potter i Lily Potter wybrani

Kogo jeszcze brakowało w serialu "Harry Potter"? Więcej Potterów i Weasleyów! Do obsady produkcji HBO dołączyła właśnie troje aktorów, którzy wcielą się w najbliższych krewnych tytułowego bohatera oraz jego szkolnego kolegi.
Oto nowi rodzice Harry'ego Pottera
Na zdjęciu: Lily i James Potterowie z filmów
Właśnie ujawniono, że Harry Gilby, Jasper Talbot i Hannah Chinn dołączyli do obsady serialu "Harry Potter". Wystąpią oni jako – odpowiednio – Charlie Weasley, James Potter i Lily Potter. Charlie Weasley
to epizodyczna postać z książek, starszy brat Rona Weasleya
, o którym w filmach jedynie się wspomina. Wygląda na to, że w serialu odegra nieco większą rolę. James i Lily Potterowie
to oczywiście rodzice Harry'ego
zabici przez Voldemorta
. W serii filmów pojawiali się jedynie w retrospekcjach, na fotografiach i w magicznych wizjach.
Zobaczcie opublikowane przez HBO ogłoszenie nowych członków obsady:
Serialowa wersja "Harry'ego Pottera
" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera
zobaczymy Dominica McLaughlina
, Hermionę Granger
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya
- Alastair Stout
. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Fabuła rozpocznie się w momencie, gdy tytułowy bohater w dniu 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem i otrzymuje list przyjęcia do Hogwartu. W szkole odkrywa świat magii, nawiązuje przyjaźnie i zaczyna poznawać tajemnice związane z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem w historii.
Zwiastun serialu "Harry Potter"