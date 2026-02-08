Serial "Harry Potter": Poznajecie te miejsca? Nowe zdjęcia z planu

Serial "Harry Potter" pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów i każda informacja z planu, która może zdradzać kolejne szczegóły na jej temat, wzbudza duże zainteresowanie. Podobnie – świeże zdjęcia z planu, które odsłaniają pierwsze kultowe lokacje z Hogwartu.
Znane miejsca w serialu "Harry Potter"
Na fotografiach widać elementy scenografii, w tym coś, co wygląda jak szklarnia profesor Sprout, szkolny dziedziniec oraz słynna bijąca wierzba. Pojawił się też niewielki domek – fani spekulują, czy to Nora Weasleyów, czy może chatka Hagrida.
Szklarnia profesor Sprout, opiekunki Hufflepuffu, to jedno z ważniejszych miejsc w świecie Pottera. To właśnie tam w "Komnacie Tajemnic
" pojawiają się kluczowe dla fabuły mandragory. Z kolei bijąca wierzba, agresywne drzewo rosnące na terenie Hogwartu, zapisała się w pamięci widzów sceną zderzenia latającego auta Harry’ego i Rona.
"Harry Potter" – serial. Nowe gwiazdy na ekranie
Serial, którego premiera planowana jest na 2027 rok, wprowadzi zupełnie nową obsadę. W rolę Harry’ego wcieli się Dominic McLaughlin
– wybrany spośród ponad 32 tysięcy kandydatów. Towarzyszą mu Alastair Stout
jako Ron Weasley i Arabella Stanton
jako Hermiona Granger.
W dorosłej obsadzie też nie brakuje mocnych nazwisk. Hagrida zagra Nick Frost
, Albusa Dumbledore’a – John Lithgow
, profesor McGonagall – Janet McTeer
, a Severusa Snape’a – Paapa Essiedu
.
Zdjęcia do produkcji ruszyły w ubiegłym roku i od tamtej pory w sieci regularnie pojawiają się nagrania z planu. Już latem 2025 roku Dominic i Nick zostali przyłapani w Londynie w kostiumach Harry’ego i Hagrida. TikTok szybko zapełnił się materiałami z planu – w jednym z nich dubler Hagrida czekał na ujęcie przed lokalnym Sainsbury’s, w innym ekipa kręciła scenę w Dziurawym Kotle, blokując ruch w centrum miasta.
Fani zdążyli też zobaczyć Johna Lithgowa
w pełnej charakteryzacji Dumbledore’a. Długie białe włosy, broda, szaty i okulary sprawiły, że aktor wyglądał niemal nie do poznania. Co ciekawe, część scen z jego udziałem powstawała nie w Hogwarcie, lecz na plaży w Kornwalii, gdzie filmowano intensywne ujęcia nad samą wodą. ZOBACZ zdjęcia TUTAJ
.
7 WSPANIAŁYCH scen z serii "Harry Potter"
Swoje typy prezentuje Kuba Popielecki.