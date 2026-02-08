Newsy Seriale Serial "Harry Potter": Poznajecie te miejsca? Nowe zdjęcia z planu
Seriale

Serial "Harry Potter": Poznajecie te miejsca? Nowe zdjęcia z planu

Daily Mail / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Serial+%22Harry+Potter%22%3A+Poznajecie+te+miejsca+Nowe+zdj%C4%99cia+z+planu-165084
Serial &quot;Harry Potter&quot;: Poznajecie te miejsca? Nowe zdjęcia z planu
Serial "Harry Potter" pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów i każda informacja z planu, która może zdradzać kolejne szczegóły na jej temat, wzbudza duże zainteresowanie. Podobnie – świeże zdjęcia z planu, które odsłaniają pierwsze kultowe lokacje z Hogwartu.

Znane miejsca w serialu "Harry Potter"



Na fotografiach widać elementy scenografii, w tym coś, co wygląda jak szklarnia profesor Sprout, szkolny dziedziniec oraz słynna bijąca wierzba. Pojawił się też niewielki domek – fani spekulują, czy to Nora Weasleyów, czy może chatka Hagrida.

Szklarnia profesor Sprout, opiekunki Hufflepuffu, to jedno z ważniejszych miejsc w świecie Pottera. To właśnie tam w "Komnacie Tajemnic" pojawiają się kluczowe dla fabuły mandragory. Z kolei bijąca wierzba, agresywne drzewo rosnące na terenie Hogwartu, zapisała się w pamięci widzów sceną zderzenia latającego auta Harry’ego i Rona.










"Harry Potter" – serial. Nowe gwiazdy na ekranie



Serial, którego premiera planowana jest na 2027 rok, wprowadzi zupełnie nową obsadę. W rolę Harry’ego wcieli się Dominic McLaughlin – wybrany spośród ponad 32 tysięcy kandydatów. Towarzyszą mu Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger.

W dorosłej obsadzie też nie brakuje mocnych nazwisk. Hagrida zagra Nick Frost, Albusa Dumbledore’a – John Lithgow, profesor McGonagall – Janet McTeer, a Severusa Snape’a – Paapa Essiedu.

Zdjęcia do produkcji ruszyły w ubiegłym roku i od tamtej pory w sieci regularnie pojawiają się nagrania z planu. Już latem 2025 roku Dominic i Nick zostali przyłapani w Londynie w kostiumach Harry’ego i Hagrida. TikTok szybko zapełnił się materiałami z planu – w jednym z nich dubler Hagrida czekał na ujęcie przed lokalnym Sainsbury’s, w innym ekipa kręciła scenę w Dziurawym Kotle, blokując ruch w centrum miasta.

Fani zdążyli też zobaczyć Johna Lithgowa w pełnej charakteryzacji Dumbledore’a. Długie białe włosy, broda, szaty i okulary sprawiły, że aktor wyglądał niemal nie do poznania. Co ciekawe, część scen z jego udziałem powstawała nie w Hogwarcie, lecz na plaży w Kornwalii, gdzie filmowano intensywne ujęcia nad samą wodą. ZOBACZ zdjęcia TUTAJ.

7 WSPANIAŁYCH scen z serii "Harry Potter"



Swoje typy prezentuje Kuba Popielecki.

Powiązane artykuły Harry Potter Series Project

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter Series Project  (2027)

 Harry Potter Series Project

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

Filmy

X-Meni wracają w "Avengers: Doomsday". Co na to Halle Berry?

4 komentarze
Filmy

Zaskakująca metamorfoza gwiazdy "Supermana 2" (FOTO)

10 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" coraz bliżej Oscara za reżyserię

20 komentarzy
Filmy Box office

Fatalny początek roku dla polskich filmów - styczeń w kinach

27 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów

22 komentarze
Filmy

David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

2 komentarze
Filmy

Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"

4 komentarze