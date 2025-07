Serialowy Voldemort wybrany. Nie poznacie jego nazwiska

Voldemort ma być trzymany w tajemnicy do premiery. Czy to się uda?

Według źródeł Redanian Intelligence HBO wybrało już odtwórcę roli. Jednak nie planuje ujawniać tożsamości grającego go aktora. Voldemort ma się pojawić w co najmniej kilku odcinkach pierwszego sezonu.Czy jednak w dzisiejszych czasach uda się taką rzecz utrzymać w tajemnicy? Czas pokaże. Lord Voldemort to jedna z głównych postaci cyklu o Harrym Potterze . Główny przeciwnik tytułowego bohatera. W cyklu kinowym wcielał się w go Ralph Fiennes Nowyma być wierną ekranizacją bestsellerowej sagi fantasy autorstwa J.K. Rowling – zrealizowaną z udziałem nowej obsady i z myślą o nowym pokoleniu widzów. Premierę zaplanowano na początek 2027 roku.Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner Mark Mylod wyreżyseruje z kolei szereg odcinków produkcji.