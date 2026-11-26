Latem na platformie Netflix zadebiutował pierwszy sezon serialu "Hawk", którego gwiazdą był Will Ferrell. Właśnie dowiedzieliśmy się, że drugiego nie będzie. Netflix skasował produkcję.
Serial Willa Ferrella kończy się po jednym sezonie "Hawk" opowiadał o byłym gwiazdorze golfa, który próbuje wrócić na szczyt. Will Ferrell był gwiazdą i współtwórcą serialu.
Pierwszy sezon liczył 10 odcinków i jego premiera odbyła się w lipcu. Produkcja miała jeden z największych budżetów spośród seriali komediowych na platformie Netflix.
Jedna ze scenarzystek produkcji, Harper Steele
, uprzedziła o rychłym końcu serialu podczas swojego niedawnego występu w talk show Setha Meyersa
: Pracowałam nad krótkotrwałym ale prawdopodobnie najlepszym serialem w historii, "Hawk".
"Hawk
" spędził zaledwie trzy tygodnie w netfliksowym rankingu top 10. Decyzja o skasowaniu serialu zapadła w czasach zmian w kierownictwie platformy: niedawno Peter Rice zastąpił dyrektorkę kreatywną Belę Bajarię.
W obsadzie produkcji znaleźli się również m.in. Molly Shannon
, Jimmy Tatro
, Fortune Feimster
, Chris Parnell
i Luke Wilson
.
"Hawk" – zwiastun
Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell
), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi "czas na emeryturę", ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance - nowa nadzieja golfa - są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.