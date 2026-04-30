Serial "Lanterns" ma nowy zwiastun, który już zniknął. O co chodzi? Jest data premiery

Serial "Lanterns" otrzymał datę premiery – ogłoszono, że produkcja zadebiutuje w HBO Max 16 sierpnia. Przy okazji studio wypuściło odświeżoną wersję teasera, choć sytuacja wokół zwiastuna zrobiła się trochę dziwna. Najpierw materiał zniknął z YouTube'a i oficjalnych kanałów, potem wrócił… a później znowu został usunięty. Na razie można go obejrzeć głównie w social mediach.

Początkowo pojawiły się spekulacje, że studio reaguje na chłodne przyjęcie teasera i przygotowuje lepszą wersję. To jednak raczej nie to – wszystko wskazuje na zwykły problem licencyjny. Nowy zwiastun różni się głównie muzyką: zamiast remixu Bruce’a Springsteena słychać teraz fragment ścieżki dźwiękowej skomponowanej specjalnie do serialu.


Sam serial zapowiada się trochę inaczej niż klasyczne superbohaterskie historie. To bardziej kryminał niż widowisko o ratowaniu świata. Hal Jordan i John Stewart, czyli doświadczeni i początkujący Green Lantern, prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w amerykańskim interiorze.


Twórcy celują w klimat zbliżony do serialu "Detektyw" – mniej efektów, więcej napięcia i relacji między bohaterami. Hal ma być mentorem dla Johna, a ich dynamika będzie napędzać całą historię.

