"Monarch: Dziedzictwo potworów": trzeci sezon? Tylko przy radykalnych zmianach

Co dalej z serialem "Monarch: Dziedzictwo potworów"? Mówiąc najprościej – nie wiadomo. Portal The Hollywood Reporter donosi dziś, że ewentualny trzeci sezon uzależniony jest od bardzo konkretnych zmian w produkcji: zarówno przed, jak i za kamerą. Co musiałoby się zmienić, byśmy mieli szansę na śledzenie tej historii dalej?
"Monarch: Dziedzictwo potworów" – przed serialem konkretne zmiany?
Platforma Apple TV prowadzi obecnie rozmowy z producentem Legendary Television na temat ewentualnej produkcji trzeciego sezonu "Monarch: Dziedzictwa potworów
". Ewentualnej, bo jego powstanie uzależnione jest od bardzo konkretnych zmian. Hollywood Reporter donosi przede wszystkim o koniecznej podmiance zespołu scenopisarskiego stojącego za serialem, która miałaby przełożyć się na nowy kierunek obrany przez produkcję. Przypomnijmy, że dotychczasowymi twórcami serii są Matt Fraction
i Chris Black
; drugi z nich piastował samodzielnie stanowisko showrunnera przy drugim sezonie.
Zmiany miałyby zajść nie tylko za kamerą, ale i – z perspektywy widzów przede wszystkim – przed nią. Studiu miałoby bowiem zależeć na tym, by w serialu przedstawić nowe, nieobecne dotąd potwory. Nie chodzi wyłącznie o klasycznych ekranowych gigantów, a przede wszystkim o zupełnie świeże koncepty stworzone na potrzeby serialu. Spekuluje się, że do serialu mogłoby udać się wprowadzić także nieobecne w poprzednich sezonach kaiju
z katalogu japońskiej wytwórni Toho, np. Biollante lub Gigana.
Nie wiadomo, co czekać miałoby dotychczasową obsadę aktorską. Nie jest jasne, czy szereg tak radykalnych zmian pozwoliłby ocalić serialowych bohaterów, czy jednak twórcy postawią raczej na przeniesienie miejsca akcji i stworzenie zupełnie nowych postaci. Przypomnijmy, że w dotychczasowych sezonach "Monarcha
" mogliśmy oglądać: Annę Sawai
, Kiersey Clemons
, Rena Watabe
, a także Kurta Russella
i jego syna Wyatta Russella
, którzy wcielają się w tego samego bohatera na różnych etapach życia.
O czym opowiada serial "Monarch: Dziedzictwo potworów"?
Akcja serialu toczy się po burzliwej bitwie między Godzillą a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco i otworzyła ludziom oczy na szokującą prawdę, że potwory istnieją. Widz śledzi poczynania dwójki rodzeństwa, które odkrywa sekret wiążący ich ojca z tajemniczą organizacją Monarch. Trop prowadzi do oficera Lee Shawa i łączy lata 50. oraz czasy współczesne, w których organizacji Monarch zagraża wiedza, w posiadaniu której jest Shaw.
"Monarch: Dziedzictwo potworów" – zwiastun drugiego sezonu