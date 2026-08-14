Disney+ zmienia zdanie. Nie będzie nowych "Power Rangers"

W 2025 roku informowaliśmy o tym, że po sukcesie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" jego twórcy Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz przygotują dla Disney+ kolejny potencjalny hit - serial "Power Rangers". Teraz okazuje się, że projekt trafił do kosza.
Kolejna nieudana próba wskrzeszenia "Power Rangers"
Marka Power Rangers należy do zabawkowego giganta, koncernu Hasbro. Ten od lat próbuje ją wskrzesić w formie serialowej lub filmowej. Umowa z Disney+ nie była pierwszym podejściem do realizacji tego planu. Wcześniej, w 2021 roku Hasbro rozpoczęło współpracę z platformą Netflix. Przez trzy lata nie udało się ruszyć z serialem, dlatego Hasbro przeniosło się z nim do Disney+.
Jednak nowy dom nie okazał się szczęśliwy. Co prawda stworzony przez Steinberga
i Shotza
zarys nowego serialu przypadł do gustu władzom Disney+, to nie wystarczyło to, by projekt dostał zielone światło. Problemem okazały się pieniądze. Aktorski serial "Power Rangers"
w przedstawionej wizji okazał się bowiem kosztownym projektem i ostatecznie uznano, że jest zwyczajnie w świecie za drogi.
"Power Rangers" – historia marki
"Power Rangers
" to opowieść o grupie obdarzonych supermocami licealistów, którzy walczą z kosmicznymi siłami zła. Najpopularniejszą odsłoną przygód bohaterów był jak dotąd serial telewizyjny z lat 90
, inspirowany japońskim serialem dla dzieci Super Sentai.
Oprócz rebootu z 2017
powstały dwa filmy pełnometrażowe o przygodach Wojowników Mocy: "Power Rangers
" z 1995 i "Power Rangers Turbo
" z 1997. Na uniwersum składają się jednak przede wszystkim seriale – łącznie 30 sezonów.
Zwiastun filmu "Power Rangers" z 2017 roku