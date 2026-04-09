Serial "Rooster" ze Steve'em Carellem dostał 2. sezon
Serial "Rooster" ze Steve'em Carellem dostał 2. sezon

Serial &quot;Rooster&quot; ze Steve’em Carellem dostał 2. sezon
"Rooster", serial komediowy ze Steve’em Carellem w roli głównej, doczeka się drugiego sezonu. Decyzję ogłoszono jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii, co potwierdza, że produkcja cieszy się popularnością wśród widzów. Premierowy odcinek przyciągnął 2,4 mln widzów w USA w ciągu trzech dni, co dało najlepszy wynik dla komedii HBO od ponad dekady.

Na pierwszym planie serialu "Rooster" znajduje się Greg Russo (Steve Carell) – autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Serial opowiada o ich skomplikowanej relacji. 


Nowe odcinki będą się rozgrywały na terenie tego samego fikcyjnego kampusu Ludlow College. Autorami "Roostera" są twórcy odpowiedzialni także za "Hożych doktorów" – Bill Lawrence i Matt Tarses.

O serialu mówi się, że wyróżnia go ciepły ton opowieści, co – jak sugerują jego twórcy – trafia dziś w potrzeby widzów szukających lżejszej, bardziej komfortowej rozrywki.

W obsadzie obok Carella znaleźli się m.in. Danielle Deadwyler, Phil Dunster, Charly Clive i Lauren Tsai.

Nowe odcinki pierwszego sezonu pojawiają się co niedzielę na HBO Max.

