Serial "Rooster" ze Steve’em Carellem dostał 2. sezon

"Rooster", serial komediowy ze Steve’em Carellem w roli głównej, doczeka się drugiego sezonu. Decyzję ogłoszono jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii, co potwierdza, że produkcja cieszy się popularnością wśród widzów. Premierowy odcinek przyciągnął 2,4 mln widzów w USA w ciągu trzech dni, co dało najlepszy wynik dla komedii HBO od ponad dekady.
"Rooster" – o czym opowiada serial?
Na pierwszym planie serialu "Rooster
" znajduje się Greg Russo (Steve Carell
) – autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Serial opowiada o ich skomplikowanej relacji.
Nowe odcinki będą się rozgrywały na terenie tego samego fikcyjnego kampusu Ludlow College. Autorami "Roostera
" są twórcy odpowiedzialni także za "Hożych doktorów
" – Bill Lawrence
i Matt Tarses
.
O serialu mówi się, że wyróżnia go ciepły ton opowieści, co – jak sugerują jego twórcy – trafia dziś w potrzeby widzów szukających lżejszej, bardziej komfortowej rozrywki.
W obsadzie obok Carella znaleźli się m.in. Danielle Deadwyler
, Phil Dunster
, Charly Clive
i Lauren Tsai
.
Nowe odcinki pierwszego sezonu pojawiają się co niedzielę na HBO Max.
"Rooster" – zobacz zwiastun