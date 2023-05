Oglądalność rosła, ale stacja kasuje. Koniec serialu "S.W.A.T."

Dlaczego CBS kończy serial "S.W.A.T."

O czym opowiada "S.W.A.T."?

Ostatni odcinek sezonu szóstego będzie więc pełnił funkcję finału całej serii. Co ciekawe, decyzja stacji zapadła pomimo tego, że oglądalność produkcji się poprawiła. S.W.A.T. " to rzadki przypadek serialu, którego oglądalność w tzw. telewizji linearnej (czyli klasycznie: na żywo przed telewizorem) rosła z roku na rok, po tym jak CBS przesunęło emisję na piątek.Przedłużając serial z roku na rok stacja nie podnosiła stawki licencji, co coraz bardziej obciążało budżet, ponieważ koszty produkcji regularnie rosną. Sony nie chciało po raz kolejny przedłużać serialu za tę samą stawkę. Stacja CBS zgodziła się na podwyżkę, ale za cenę mniejszej ilości odcinków. Negocjacje między stronami trwały do samego końca, ale ostatecznie nie udało się im dojść do porozumienia.Podobno nie ma szans na to, żeby serial znalazł dom w innej stacji albo na jakimś serwisie streamingowym. S.W.A.T. " był zainspirowany serialem z lat 70. oraz filmem z 2003 roku . Głównym bohaterem jest sierżant "Hondo" Harrelson, który kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji.Twórcami serialu są Aaron Rahsaan Thomas Shawn Ryan . W obsadzie znaleźli się m.in. Shemar Moore