Serial "Tulsa King" ze Stallone'em przedłużony na 5. sezon. Przeniesiemy się do Nowego Jorku

Fani "Tulsa King" mogą być spokojni o przyszłość serialu. Paramount Television Studios oficjalnie zamówiło piąty sezon gangsterskiej produkcji z Sylvesterem Stallone'em w roli głównej. Jednocześnie zapadła decyzja o przeniesieniu produkcji z Atlanty do Nowego Jorku.
Co już wiemy o piątym sezonie?
Zmiana miejsca zdjęć nie jest przypadkowa. Wraz z kolejnym sezonem historia Dwighta Manfrediego przeniesie się właśnie do NYC, czyli miasta związanego z jego gangsterską przeszłością. Wszystko wskazuje więc na to, że zmiana lokacji będzie miała również znaczenie dla fabuły.
Przedłużenie serialu skomentował Drew Brown, wiceprezes Paramount Television Studios: Jesteśmy zachwyceni, że możemy dać fanom jeszcze więcej tego niezwykłego serialu i kręcić kolejny sezon "Tulsa King" w Nowym Jorku, gdzie historia Dwighta Manfrediego będzie się dalej rozwijać.
W piątym sezonie zobaczymy nowe twarze. Do serialu dołączą Erik Palladino
, Glenn Fleshler
, Anthony Skordi
i Nickola Shreli
. Scarlet Rose Stallone
, która w czwartym sezonie wcieli się w Spencer, będzie natomiast w głównej obsadzie.
"Tulsa King
" jest tworzony przez Taylora Sheridana
i Terence'a Wintera
, a wśród producentów wykonawczych znajduje się również Sylvester Stallone
. Czwarty sezon serialu zadebiutuje 16 października na Paramount+.
Na razie nie wiadomo, na kiedy zostanie zaplanowana data premiery 5. sezonu.
"Tulsa King" - zwiastun 4. sezonu