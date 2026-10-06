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Serial "Tulsa King" ze Stallone'em przedłużony na 5. sezon. Przeniesiemy się do Nowego Jorku

The Playlist / autor: /
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Serial &quot;Tulsa King&quot; ze Stallone'em przedłużony na 5. sezon. Przeniesiemy się do Nowego Jorku
Fani "Tulsa King" mogą być spokojni o przyszłość serialu. Paramount Television Studios oficjalnie zamówiło piąty sezon gangsterskiej produkcji z Sylvesterem Stallone'em w roli głównej. Jednocześnie zapadła decyzja o przeniesieniu produkcji z Atlanty do Nowego Jorku.

Co już wiemy o piątym sezonie?




Zmiana miejsca zdjęć nie jest przypadkowa. Wraz z kolejnym sezonem historia Dwighta Manfrediego przeniesie się właśnie do NYC, czyli miasta związanego z jego gangsterską przeszłością. Wszystko wskazuje więc na to, że zmiana lokacji będzie miała również znaczenie dla fabuły.

Przedłużenie serialu skomentował Drew Brown, wiceprezes Paramount Television Studios: Jesteśmy zachwyceni, że możemy dać fanom jeszcze więcej tego niezwykłego serialu i kręcić kolejny sezon "Tulsa King" w Nowym Jorku, gdzie historia Dwighta Manfrediego będzie się dalej rozwijać.

W piątym sezonie zobaczymy nowe twarze. Do serialu dołączą Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi i Nickola Shreli. Scarlet Rose Stallone, która w czwartym sezonie wcieli się w Spencer, będzie natomiast w głównej obsadzie.

"Tulsa King" jest tworzony przez Taylora Sheridana i Terence'a Wintera, a wśród producentów wykonawczych znajduje się również Sylvester Stallone. Czwarty sezon serialu zadebiutuje 16 października na Paramount+.

Na razie nie wiadomo, na kiedy zostanie zaplanowana data premiery 5. sezonu.

"Tulsa King" - zwiastun 4. sezonu



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