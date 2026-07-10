HBO odrzuca serial "V jak Vendetta" od DC Studios

Zapowiadany serial "V jak Vendetta", oparty na kultowym komiksie Alana Moore'a i Davida Lloyda, napotkał poważne problemy. HBO zdecydowało się odrzucić scenariusz odcinka pilotażowego, co wstrzymało dalsze prace nad projektem.
Konflikt wizji: klasyka kontra współczesność
Jak informuje Jeff Sneider, HBO zakończyło współpracę ze scenarzystą Pete'em Jacksonem
("Chłopiec nie wiadomo skąd
"). Projekt, którego producentami wykonawczymi mieli być szefowie DC Studios - James Gunn
i Peter Safran
- trafił na półkę z powodu różnic kreatywnych.
Według źródeł zbliżonych do produkcji Jackson
przygotował scenariusz mocno osadzony w realiach oryginalnego komiksu i wierny jego duchowi. HBO miało jednak oczekiwać bardziej współczesnej interpretacji historii. Jedno ze źródeł przekazało mi, że Jackson dostarczył historyczne ujęcie materiału, podczas gdy HBO było ciekawe, jak mogłoby wyglądać bardziej współczesne spojrzenie na postać politycznego anarchisty
- napisał Sneider.
Komiks Alana Moore'a i Davida Lloyda, którego pierwszy rozdział ukazał się w 1982 roku, jest dziś uznawany za jedno z najważniejszych dzieł w historii gatunku. Akcja rozgrywa się w dystopijnej Wielkiej Brytanii rządzonej przez faszystowską partię Norsefire. Zamaskowany anarchista V, ukrywający swoją tożsamość pod maską Guya Fawkesa, podejmuje walkę z totalitarnym reżimem. W jego misji towarzyszy mu Evey Hammond.
Czy to definitywny koniec projektu?
Dla fanów "V jak Vendetta
" nie wszystko jest jeszcze stracone. Osoby związane z produkcją podkreślają, że odrzucenie scenariusza Jacksona
nie oznacza definitywnego porzucenia projektu. Adaptacja może wrócić do realizacji, jeśli HBO znajdzie nowego scenarzystę, który przygotuje alternatywną wersję historii odpowiadającą obecnej wizji stacji.
Nie jest to pierwsza nieudana próba przeniesienia "V jak Vendetta
" na mały ekran. W 2017 roku własną adaptację rozwijało brytyjskie Channel 4. Z kolei serial "Pennyworth
", opowiadający o młodości Alfreda Pennywortha, miał pierwotnie pełnić funkcję prequela "V jak Vendetta
". Produkcja została jednak zakończona po trzech sezonach, zanim twórcy zdołali rozwinąć ten wątek.
Zwiastun "V jak Vendetta"