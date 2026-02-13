"Rozdzielenie": będą kolejne dwa sezony (a może także spin-offy)

"Rozdzielenie" trafia w całości pod skrzydła Apple. Jak ustalił Deadline, platforma przejęła od studia Fifth Season pełnię praw do swojego flagowego serialu. Transakcja, sfinalizowana pod koniec ubiegłego roku, miała opiewać na kwotę nieco poniżej 70 mln dolarów.
Od tej pory za produkcję odpowiadać będzie wewnętrzne studio giganta technologicznego - Apple Studios - natomiast Fifth Season pozostanie przy projekcie jako producent wykonawczy. To ruch podobny do wcześniejszego przejęcia przez Apple kontroli nad serialem "Silos
" po jego pierwszym sezonie. "Rozdzielenie"
to jedna z najdroższych i najbardziej prestiżowych produkcji w katalogu Apple TV. Drugi sezon miał kosztować nawet 20 mln dolarów za odcinek (a było ich dziesięć), cieszył się dobrą oglądalnością i zdobył 27 nominacji do Emmy
w 2025 roku, z czego osiem statuetek. Za serial odpowiada twórca i showrunner Dan Erickson
oraz producent wykonawczy i reżyser Ben Stiller
.
Co dalej z "Rozdzieleniem"?
Serial został już oficjalnie przedłużony na trzeci sezon. Czwarty jest praktycznie przesądzony i uwzględniony w planach Apple Studios. Zarówno Stiller
, jak i Erickson
wielokrotnie sugerowali, że historia powinna zamknąć się w 3–4 sezonach. Piąty nie jest obecnie brany pod uwagę, choć twórcy nie wykluczają rozwijania uniwersum w formie spin-offów, prequela czy międzynarodowych wersji.
Zdjęcia do drugiego sezonu trwały od października 2022 do kwietnia 2024 roku. Produkcję opóźniły m.in. pandemiczne restrykcje, ośmiomiesięczna przerwa związana ze strajkami w Hollywood, a także zmiany scenariuszowe, które wymusiły kosztowne dokrętki i przebudowę części scenografii. Podczas przygotowań do realizacji trzeciego sezonu Apple uznało, że jako właściciel będzie w stanie efektywniej zarządzać budżetem i długofalową strategią serialu, bez presji relokacji zdjęć czy zewnętrznego finansowania. Wcześniej Fith Season zwracało się do Apple o wsparcie finansowe i rozważenie przeniesiania produkcji do Kanady, by skorzystać z tamtejszego systemu ulg podatkowych.
Teraz Apple chce uniknąć problemów, które towarzyszyły drugiej odsłonie. Według doniesień sześć scenariuszy trzeciego sezonu jest już gotowych, a kolejne są w przygotowaniu. Plan zakłada rozpoczęcie zdjęć latem, choć możliwe jest niewielkie przesunięcie, by wejść na plan z kompletem dopracowanych tekstów i uniknąć kosztownych zmian w trakcie produkcji.
Przejęcie "Rozdzielenia
" wpisuje się w szerszą strategię rozwoju Apple Studios. Od startu platformy w 2019 roku Apple początkowo opierało się na produkcjach zewnętrznych (jak "Ted Lasso
"), ale stopniowo budowało własne zaplecze producenckie.
"Rozdzielenie" - zwiastun