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Nowe szczegóły serialu DC o Jimmym Olsenie. Pierwszy film z Batmanem wciąż w planach

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Serial+DC%2C+w+kt%C3%B3rym+pojawi%C4%85+si%C4%99+Jimmy+Olsen+i+Gorilla+Grodd%2C+ma+nowy+tytu%C5%82.+Film+o+Batmanie+wci%C4%85%C5%BC+w+planach-167108
Nowe szczegóły serialu DC o Jimmym Olsenie. Pierwszy film z Batmanem wciąż w planach
Na stronach Filmwebu informowaliśmy już o tym, że Jimmy Olsen z filmu "Superman" będzie bohaterem własnego serialu. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły projektu.

DC przedstawia "American Villain"



Projekt pierwotnie nosił tytuł "DC Crime", jednak teraz dowiedzieliśmy się, że został on zmieniony. Aktualnie serial znany jest jako "American Villain". Producent Peter Safran oficjalnie potwierdził, że prace na planie ruszą już za kilka miesięcy.

Całość pomyślana jest jako antologia. Każdy sezon poświęcony będzie innemu złoczyńcy z uniwersum DC, którego poczynania śledzi Jimmy Olsen. W postać wcieli się Skyler Gisondo.

01.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


"American Villain" będzie udawać serial dokumentalny. Ma też łączyć kryminał z komedią. Za projekt odpowiadają Tony Yacenda i Dan Perrault, którzy mają na swoim koncie zrealizowany w podobnym stylu serial Netfliksa "American Vandal".

Bohaterem pierwszego sezonu będzie Gorilla Grodd, superinteligentny goryl, który walczy głównie z Flashem.

Peter Safran wykorzystał też okazję, by przypomnieć, że wciąż w przygotowaniu jest pierwszy oficjalny film o Batmanie w uniwersum DC. Projekt nosi tytuł "The Brave and the Bold" i nadal jest na etapie prac nad scenariuszem. Za tekst odpowiada Christina Hodson, która ma na swoim koncie dwa filmu w poprzednim uniwersum DC: "Ptaki Nocy" i "Flash".

Safran ujawnił również, że James Gunn dopiero po zakończeniu prac nad widowiskiem "Man of Tomorrow" zajmie się planowaniem dalszej przyszłości projektów związanych z postacią Supermana.

Zwiastun filmu "Superman"




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