Nowe szczegóły serialu DC o Jimmym Olsenie. Pierwszy film z Batmanem wciąż w planach

Na stronach Filmwebu informowaliśmy już o tym, że Jimmy Olsen z filmu "Superman" będzie bohaterem własnego serialu. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły projektu.
DC przedstawia "American Villain"
Projekt pierwotnie nosił tytuł "DC Crime"
, jednak teraz dowiedzieliśmy się, że został on zmieniony. Aktualnie serial znany jest jako "American Villain"
. Producent Peter Safran
oficjalnie potwierdził, że prace na planie ruszą już za kilka miesięcy.
Całość pomyślana jest jako antologia. Każdy sezon poświęcony będzie innemu złoczyńcy z uniwersum DC
, którego poczynania śledzi Jimmy Olsen
. W postać wcieli się Skyler Gisondo
.
"American Villain" Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
będzie udawać serial dokumentalny. Ma też łączyć kryminał z komedią. Za projekt odpowiadają Tony Yacenda
i Dan Perrault
, którzy mają na swoim koncie zrealizowany w podobnym stylu serial Netfliksa "American Vandal
".
Bohaterem pierwszego sezonu będzie Gorilla Grodd
, superinteligentny goryl, który walczy głównie z Flashem
. Peter Safran wykorzystał też okazję, by przypomnieć, że wciąż w przygotowaniu jest pierwszy oficjalny film o Batmanie w uniwersum DC.
Projekt nosi tytuł "The Brave and the Bold"
i nadal jest na etapie prac nad scenariuszem. Za tekst odpowiada Christina Hodson
, która ma na swoim koncie dwa filmu w poprzednim uniwersum DC
: "Ptaki Nocy
" i "Flash
". Safran
ujawnił również, że James Gunn
dopiero po zakończeniu prac nad widowiskiem "Man of Tomorrow
" zajmie się planowaniem dalszej przyszłości projektów związanych z postacią Supermana
.
Zwiastun filmu "Superman"