Ta gra bije rekordy popularności. Netflix zrobi z niej serial

Adaptacja "Clash of Clans" w drodze na Netflix. Co o niej wiemy?"

Getty Images © Charley Gallay

W " Clash " będziemy śledzić losy pewnego barbarzyńcy, który staje przed przerastającym go wyzwaniem: musi poprowadzić grupę wyrzutków, by bronić swojej wioski, jednocześnie mierząc się z absurdami polityki wojennej. Obowiązki showrunnera będzie pełnił Fletcher Moules (na zdjęciu poniżej), który współpracował już z Netfliksem przy animacjach " Entergalactic " i " Agent Elvis ". Na swoim koncie ma on także cieszącą się ogromną popularnością serię reklam " Clash of Clans ". Obowiązki producenta wykonawczego będzie pełnił Ron Weiner. W oświadczeniu Johna Derderiana, wiceprezesa działu animacji Netfliksa, czytamy: Clash of Clans " to wydana w 2012 roku przez studio Supercell mobilna gra strategiczna. Od dnia premiery zanotowano ponad cztery miliardy pobrań na iOS i Androida oraz 180 miliardów godzin rozgrywki. W 2016 roku studio wypuściło rozgrywającą się w tym samym uniwersum, ale opartą na innej mechanice, grę " Clash Royale ". Agent Elvis " trafił na Netflix w 2023 roku. Król rock'n'rolla zamieniał w nim swój kombinezon na odrzutowy plecak, gdy zostaje potajemnie wcielony do tajnego rządowego programu dla szpiegów, aby walczyć z mrocznymi siłami zagrażającymi jego ukochanemu krajowi. Przypominamy zwiastun: