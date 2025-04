Serialowe uniwersum braci Russo w rozsypce. Spin-offy "Citadel" skasowane

Koniec uniwersum "Citadel". Co dalej z projektem?

Zwiastun serialu "Citadel"

to serial szpiegowski wymyślony i produkowany przez Joe Anthony'ego Russo . Od początku pomyślany był jako całe uniwersum z flagowym serialem " Citadel " i lokalnymi spin-offami.Fabuła głównego serialu wygląda tak: Osiem lat temu Cytadelę, niezależną międzynarodową siatkę szpiegowską, rozbił nowy syndykat, Mantykora. Czołowi szpiedzy Cytadeli, Mason Kane () i Nadia Singh (), ledwo uszli z życiem i stracili pamięć. Po latach były współpracownik Masona, Bernard Orlick (), prosi go o pomoc w powstrzymaniu Mantykory, która chce zaprowadzić na świecie nowy porządek.Od początku projekt nie szedł po myśli twórców. Po realizacji kilku odcinków serial trzeba było zacząć kręcić od nowa. W efekcie. Mimo to Amazon zezwolił na realizację spin-offów(włoska produkcja) i(indyjska produkcja).Teraz okazuje się, że. Fani już zrealizowanych seriali nie będą zostawieni na lodzie.Prace nad drugim sezonem serialurozpoczęły się jesienią 2024 roku. Jednak szefostwo Amazon MGM Studios nie było zadowolone z tego, co już zrealizowano i premiera drugiego sezonu już jakiś czas temu została przesunięta. Teraz wygląda na to, że większość fabuły " Citadel 2 " trzeba przygotować od zera.Drugi sezon " Citadel " trafi więc na platformę Prime Video nie wcześniej niż w przyszłym roku.