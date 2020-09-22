Voldemort. Ta szalona plotka wstrząśnie fanami

Daniel Richtman ma na swoim koncie wiele plotek o najgorętszych hollywoodzkich produkcjach. Jednak żadna z nich nie była chyba tak szalona jak ta, która dotyczy serialu "Harry Potter". Uwaga! Wielu osobom po jej przeczytaniu skoczy ciśnienie!
Voldemort radykalnie inny w serialu?
Choć w komunikatach prasowych czytamy, że serialowy "Harry Potter"
ma być bliski literackiemu pierwowzorowi, to nowa plotka rozpowszechniana przez Daniela Richtman tym komunikatom przeczy.
Otóż twierdzi on, że w czasie castingu do roli Voldemorta
przesłuchiwani byli nie tylko aktorzy. O rolę mogły ubiegać się również kobiety
! A to oznacza, że w serialu możemy zobaczyć Lady Voldemort, a nie Lorda Voldemorta.
Podobno osoba do tej roli została już wybrana. Czy jest to mężczyzna? Tego nie wiemy. Producenci bardzo chcą tożsamość odtwórcy Voldemorta
zachować w tajemnicy aż do jego debiutu w serialu.
To oznacza, że po sieci mogą krążyć najprzeróżniejsze plotki castingowe. Do tej poru najpopularniejszą była ta mówiąca o tym, że ikonicznego złoczyńcę zagra Cillian Murphy
. Była tak rozprzestrzeniona, że aktor musiał publicznie ją zdementować.
Serial "Harry Potter"
zadebiutuje na antenie HBO w 2027 roku.
7 pamiętnych scen z cyklu kinowego o Harrym Potterze