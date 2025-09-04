Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Apple pracuje nad serialem "Cape Fear". Właśnie poznaliśmy kolejne nazwiska w obsadzie.
Nadchodzi nowy "Przylądek strachu"
Punktem wyjścia dla serialu "Cape Fear"
jest powieść Johna D. MacDonalda "Przylądek strachu"
. Apple zapowiada, że nowy show będzie próbą zbadania fenomenu, jakim jest olbrzymia popularność true cirme
we współczesnym społeczeństwie.
Serial będzie historią Anny i Toma Bowdenów. Szczęśliwe małżeństwo zostanie wystawione na brutalną próbę, kiedy pojawi się zwolniony z więzienia seryjny zabójca Max Cady.
Do obsady serialu dołączył właśnie Ron Perlman
, niegdyś gwiazda filmu "Hellboy
", ostatnio widziany u boku Liama Neesona
w thrillerze "Rozgrzeszenie
". Na razie nie ujawniono, kogo zagra.
Nowymi nabytkami obsadowymi są także: Ted Levine
("Alienista
") i Margarita Levieva
("Daredevil: Odrodzenie
"). Gwiazdami serialu już wcześniej zostali: Amy Adams
jako Anna, Patrick Wilson
jako Tom oraz Javier Bardem
jako Max.
Odcinek programu "Na skróty" o filmie "Przylądek strachu"