Newsy Seriale Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"
VOD / Seriale

Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Serialowy+%22Przyl%C4%85dek+strachu%22+z+gwiazd%C4%85+%22Hellboya%22.+Ron+Perlman+w+obsadzie+produkcji+Apple%27a-162768
Ron Perlman trafi na &quot;Przylądek strachu&quot;
źródło: Getty Images
autor: Getty Images
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Apple pracuje nad serialem "Cape Fear". Właśnie poznaliśmy kolejne nazwiska w obsadzie.

Nadchodzi nowy "Przylądek strachu"



Punktem wyjścia dla serialu "Cape Fear" jest powieść Johna D. MacDonalda "Przylądek strachu". Apple zapowiada, że nowy show będzie próbą zbadania fenomenu, jakim jest olbrzymia popularność true cirme we współczesnym społeczeństwie.


Serial będzie historią Anny i Toma Bowdenów. Szczęśliwe małżeństwo zostanie wystawione na brutalną próbę, kiedy pojawi się zwolniony z więzienia seryjny zabójca Max Cady.

Do obsady serialu dołączył właśnie Ron Perlman, niegdyś gwiazda filmu "Hellboy", ostatnio widziany u boku Liama Neesona w thrillerze "Rozgrzeszenie". Na razie nie ujawniono, kogo zagra.

Nowymi nabytkami obsadowymi są także: Ted Levine ("Alienista") i Margarita Levieva ("Daredevil: Odrodzenie"). Gwiazdami serialu już wcześniej zostali: Amy Adams jako Anna, Patrick Wilson jako Tom oraz Javier Bardem jako Max.

Odcinek programu "Na skróty" o filmie "Przylądek strachu"




Powiązane artykuły Cape Fear

Zobacz wszystkie artykuły

Cape Fear  (2026)

 Cape Fear

Najnowsze Newsy

Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

2 komentarze
Seriale

"Zwariowany świat Malcolma": Aktor obiecuje zaskakujący reboot

1 komentarz