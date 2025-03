Serialowy "Tomb Raider" w tarapatach. Amazon wydał grube miliony, a serialu nadal nie ma

Phoebe Waller-Bridge kończy się umowa z Amazonem, co dalej z serialem "Tom Raider"

Zwiastun serialu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"

Serialzostał oficjalnie ogłoszony w 2023 roku. Za jego realizację miała odpowiadać autorka jednego z większych hitów Amazonu " Fleabag Waller-Bridge ma podpisaną ramową umowę z Amazonem na realizację seriali dla Prime Video. Twórczyni " Fleabag " pierwszy kontrakt ramowy podpisała w 2019 roku. Opiewał on na 20 milionów dolarów i nie dostarczył żadnych emisyjnych projektów. Była jednak pandemia, co uznano za usprawiedliwienie. W 2022 roku Salke podpisała więc z Waller-Bridge kolejny 3-letni kontrakt ramowy. A rok później właśnie w ramach tej umowy przekazała jej serialWedług źródeł portalu Puck mimo wydanych milionów i wymiany całego składu zespołu scenarzystów serialwcale nie jest bliższy realizacji niż dwa lata temu. Wciąż nie ma nawet gotowego zarysu fabuły, a co dopiero mówić o scenariuszach wszystkich odcinków.W ubiegłym roku ogłoszono, że gwiazda serialu " Gra o tron została wybrana do roli Lary Croft . Nie jest jednak jasne, czy w obliczu opóźnień wciąż jest jeszcze związana z projektem.Sam portal Puck sugeruje, że Waller-Bridge nie ma bowiem już sojuszniczki w postaci Jennifer Salke i nie jest wykluczone, że Amazon nie przedłuży z nią kontraktu.W ten sposób ostatnim filmowo-serialowych projektem ze świata "Tomb Raider" pozostaje animowany serial platformy Netflix