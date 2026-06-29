Newsy Filmy Seth Rogen jedną z gwiazd prequela "Ocean's Eleven". Zagra postać znaną z filmu Soderbergha
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Seth Rogen jedną z gwiazd prequela "Ocean's Eleven". Zagra postać znaną z filmu Soderbergha

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Seth+Rogen+jedn%C4%85+z+gwiazd+prequela+%22Ocean%27s+Eleven%22.+Zagra+posta%C4%87+znan%C4%85+z+filmu+Soderbergha-167329
Seth Rogen jedną z gwiazd prequela &quot;Ocean's Eleven&quot;. Zagra postać znaną z filmu Soderbergha
źródło: Getty Images
autor: Araya Doheny
Trwa casting do niezatytułowanego filmu będącego prequelem "Ocean's Eleven: Ryzykownej gry". Najnowszym nabytkiem jest Seth Rogen ("Zaproszenie").

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Akcja filmu osadzona została w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney).

Seth Rogen zagra postać, która pojawia się u Soderbergha. To Reuben Tishkoff, którego w trylogii Soderbergha grał Elliott Gould. Do tej pory o przeszłości Reubena wiedzieliśmy niezbyt wiele. Jako biznesmen był w branży kasynowej co najmniej od lat 70. Swego czasu zarządzał przynajmniej jednym dużym kasynem. Ponieważ akcja osadzona jest w latach 60., zapewne dowiemy się, jak zdobył kapitał, by rozkręcić interes.


Nowy film wyreżyseruje Bradley Cooper. Zagra on również jedną z głównych ról.

W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie (w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymał nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent" Wagner Moura.

Seth Rogen jest ostatnio na fali wznoszącej za sprawą serialu "Studio". W kinach możecie go teraz oglądać w komedii "Zaproszenie".

Zwiastun filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"




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