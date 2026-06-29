Seth Rogen jedną z gwiazd prequela "Ocean's Eleven". Zagra postać znaną z filmu Soderbergha

Trwa casting do niezatytułowanego filmu będącego prequelem "Ocean's Eleven: Ryzykownej gry". Najnowszym nabytkiem jest Seth Rogen ("Zaproszenie").
Młodsza wersja postaci z "Ocean's Eleven" powraca
Akcja filmu osadzona została w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven
", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney
). Seth Rogen
zagra postać, która pojawia się u Soderbergha
. To Reuben Tishkoff
, którego w trylogii Soderbergha grał Elliott Gould
. Do tej pory o przeszłości Reubena wiedzieliśmy niezbyt wiele. Jako biznesmen był w branży kasynowej co najmniej od lat 70. Swego czasu zarządzał przynajmniej jednym dużym kasynem. Ponieważ akcja osadzona jest w latach 60., zapewne dowiemy się, jak zdobył kapitał, by rozkręcić interes.
Nowy film wyreżyseruje Bradley Cooper
. Zagra on również jedną z głównych ról.
W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie
(w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling
). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymał nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent
" Wagner Moura
. Seth Rogen
jest ostatnio na fali wznoszącej za sprawą serialu "Studio
". W kinach możecie go teraz oglądać w komedii "Zaproszenie
".
Zwiastun filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"