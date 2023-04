Sezon 4: Veiled Uprising w "Call of Duty: Mobile" oraz Mistrzostwa Świata 2023

Przygotujcie się na nowe wyzwania w " Call of Duty: Mobile ". Już 27 kwietnia o 2:00 rano CET gracze będą mogli odkrywać sekrety ukryte w cieniach, korzystając z nowej mapy MP Arsenal, trybu Ground War: Skirmish, nowych broni oraz wydarzeń tematycznych w czwartym sezonie gry zatytułowanym Veiled Uprising.W nowym sezonie gracze będą mieli szansę zdobyć 50 poziomów nagród Battle Pass, wraz z nową zawartością premium i darmową, w tym nowymi operatorami, klasami i innymi dodatkami. Ponadto,oferując rywalizację na arenie międzynarodowej.Mistrzostwa rozpoczną się 27 kwietnia o 2:00 rano CET i potrwają do 14 maja o 2:00 rano CET. Uczestnicy będą rywalizować o miejsce w kolejnych etapach zawodów oraz o szereg atrakcyjnych nagród.Więcej informacji na temat Sezonu 4 oraz Mistrzostw Świata 2023 można znaleźć na oficjalnych stronach Call of Duty i Snapdragon Pro Series.