Shailene Woodley była o włos od grania Mary Jane u boku Andrew Garfielda. Co poszło nie tak?

Shailene Woodley mogła zostać filmową Mary Jane Watson na długo przed tym, jak w tę postać wcieliła się Zendaya. Nakręcono z nią nawet sceny do "Niesamowitego Spider-Mana 2", ale żadna z nich ostatecznie nie trafiła do kinowej wersji filmu. Po latach aktorka zdradziła, jak dowiedziała się o decyzji twórców.
Shailene Woodley nie zagrała Mary Jane przez Gwen Stacy?Woodley
zdradziła, że rola Mary Jane
była dla niej wyjątkowo ważna. Jak przyznała, Spider-Man
od zawsze należał do jej ulubionych superbohaterów, a Mary Jane była jej ukochaną postacią z komiksów. Kiedy dostała angaż, była więc przekonana, że spełnia się jedno z jej zawodowych marzeń.
Aktorka zdążyła nawet pojawić się na planie razem z Andrew Garfieldem
, który ponownie wcielał się w Petera Parkera
. Woodley
nakręciła około trzech scen jako Mary Jane
. Przez pewien czas wszystko wskazywało na to, że bohaterka rzeczywiście pojawi się w filmie.
Sytuacja zmieniła się dopiero rok później. Woodley
dostała telefon z informacją, że jej postaci jednak nie będzie w gotowym filmie. Jak wspomina, była kompletnie zaskoczona, ponieważ zdjęcia z jej udziałem zostały już zrealizowane.
Spider-Man i Gwen Stacy
Powód był związany przede wszystkim z Gwen Stacy
, graną przez Emmę Stone
. Twórcy uznali, że "Niesamowity Spider-Man 2
" i tak wprowadza zbyt wiele nowych postaci, a historia Petera powinna pozostać skupiona na jego relacji z Gwen. Plan zakładał więc, że Mary Jane
pojawi się dopiero po śmierci Stacy.
Pomysł sam w sobie miał sens. Problem polegał na tym, że nigdy nie doczekaliśmy się filmu, w którym Mary Jane
miałaby zostać właściwie przedstawiona. Sony ostatecznie zrezygnowało z realizacji kolejnej części serii z Garfieldem, a franczyza została przebudowana wraz z wprowadzeniem Spider-Mana do MCU.
Woodley podchodzi dziś do całej historii z dystansem. Nie wyklucza nawet, że decyzja mogła mieć zupełnie inny powód. Aktorka żartowała, że być może zobaczyli jej materiał i uznali po prostu, że nie nadaje się do tej roli. To oczywiście jej autoironiczna uwaga, a nie potwierdzenie rzeczywistej przyczyny.
Mary Jane Woodley znów miała szansę pojawić się na ekranie
Co ciekawe, historia Garfielda
i Woodley
mogłaby jeszcze kiedyś doczekać się ciągu dalszego. W 2021 roku aktor powrócił jako Peter Parker w "Spider-Man: Bez drogi do domu
", gdzie spotkał wersje bohatera grane przez Tobeya Maguire’a
i Toma Hollanda
.
Jednocześnie Garfield
stanowczo zaprzeczył, by miał wrócić jako Spider-Man
w "Avengers: Doomsday
", którego premierę kinową zaplanowano na 18 grudnia.
"Niesamowity Spider-Man 2" – przypominamy zwiastun