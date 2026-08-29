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Shailene Woodley była o włos od grania Mary Jane u boku Andrew Garfielda. Co poszło nie tak?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Shailene+Woodley+by%C5%82a+o+w%C5%82os+od+grania+Mary+Jane+u+boku+Andrew+Garfielda.+Co+posz%C5%82o+nie+tak-168290
Shailene Woodley była o włos od grania Mary Jane u boku Andrew Garfielda. Co poszło nie tak?
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Shailene Woodley mogła zostać filmową Mary Jane Watson na długo przed tym, jak w tę postać wcieliła się Zendaya. Nakręcono z nią nawet sceny do "Niesamowitego Spider-Mana 2", ale żadna z nich ostatecznie nie trafiła do kinowej wersji filmu. Po latach aktorka zdradziła, jak dowiedziała się o decyzji twórców.

Shailene Woodley nie zagrała Mary Jane przez Gwen Stacy?


Woodley zdradziła, że rola Mary Jane była dla niej wyjątkowo ważna. Jak przyznała, Spider-Man od zawsze należał do jej ulubionych superbohaterów, a Mary Jane była jej ukochaną postacią z komiksów. Kiedy dostała angaż, była więc przekonana, że spełnia się jedno z jej zawodowych marzeń.

Aktorka zdążyła nawet pojawić się na planie razem z Andrew Garfieldem, który ponownie wcielał się w Petera Parkera. Woodley nakręciła około trzech scen jako Mary Jane. Przez pewien czas wszystko wskazywało na to, że bohaterka rzeczywiście pojawi się w filmie.

Sytuacja zmieniła się dopiero rok później. Woodley dostała telefon z informacją, że jej postaci jednak nie będzie w gotowym filmie. Jak wspomina, była kompletnie zaskoczona, ponieważ zdjęcia z jej udziałem zostały już zrealizowane.

Spider-Man i Gwen Stacy
Powód był związany przede wszystkim z Gwen Stacy, graną przez Emmę Stone. Twórcy uznali, że "Niesamowity Spider-Man 2" i tak wprowadza zbyt wiele nowych postaci, a historia Petera powinna pozostać skupiona na jego relacji z Gwen. Plan zakładał więc, że Mary Jane pojawi się dopiero po śmierci Stacy.

Pomysł sam w sobie miał sens. Problem polegał na tym, że nigdy nie doczekaliśmy się filmu, w którym Mary Jane miałaby zostać właściwie przedstawiona. Sony ostatecznie zrezygnowało z realizacji kolejnej części serii z Garfieldem, a franczyza została przebudowana wraz z wprowadzeniem Spider-Mana do MCU.

Woodley podchodzi dziś do całej historii z dystansem. Nie wyklucza nawet, że decyzja mogła mieć zupełnie inny powód. Aktorka żartowała, że być może zobaczyli jej materiał i uznali po prostu, że nie nadaje się do tej roli. To oczywiście jej autoironiczna uwaga, a nie potwierdzenie rzeczywistej przyczyny.

Mary Jane Woodley znów miała szansę pojawić się na ekranie



Co ciekawe, historia Garfielda i Woodley mogłaby jeszcze kiedyś doczekać się ciągu dalszego. W 2021 roku aktor powrócił jako Peter Parker w "Spider-Man: Bez drogi do domu", gdzie spotkał wersje bohatera grane przez Tobeya Maguire’a i Toma Hollanda

Jednocześnie Garfield stanowczo zaprzeczył, by miał wrócić jako Spider-Man w "Avengers: Doomsday", którego premierę kinową zaplanowano na 18 grudnia.

"Niesamowity Spider-Man 2" – przypominamy zwiastun



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