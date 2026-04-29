Shannon Elizabeth z "American Pie" dołączyła do OnlyFans. W tydzień zarobiła milion dolarów

Shannon Elizabeth, znana z "American Pie" i "Strasznego filmu", dołączyła do OnlyFans i zaliczyła tam bardzo mocne wejście. Według informacji przekazanych przez jej menedżera Andy’ego Bachmana, aktorka miała zarobić "siedmiocyfrową kwotę" już w pierwszym tygodniu obecności na platformie, a źródła cytowane przez Variety wskazują, że w ciągu siedmiu dni przekroczyła nawet 1,2 mln dolarów.

Skąd decyzja o OnlyFans?



Jej konto wystartowało w czwartek 16 kwietnia i od razu przyciągnęło ogromne zainteresowanie. Elizabeth, która na początku lat 2000. zyskała popularność i stała się symbolem seksu dzięki roli Nadii w "American Pie", przyznała w rozmowie z People, że miała dość pracy w systemie, w którym - jak mówiła - "inni kontrolowali narrację i przebieg jej kariery".

Aktorka podkreśla, że nowy etap to dla niej przede wszystkim większa niezależność i bezpośredni kontakt z fanami. Jak tłumaczyła, OnlyFans pozwala jej tworzyć na własnych zasadach, być bliżej odbiorców i pokazać bardziej odważną stronę, której wcześniej nie mogła prezentować. Dodała też, że wierzy, iż tego typu model dystrybucji treści jest przyszłością.

Jej menedżer również chwali decyzję aktorki, podkreślając, że Elizabeth zawsze ceniła relację z fanami, a platforma daje jej możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu. Aktorka niezmiennie angażuje się ponadto w działalność charytatywną, a na czerwiec planuje galę dobroczynną w Las Vegas.
Elizabeth dołącza do grona znanych osób korzystających z OnlyFans, takich jak Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa czy Drea de Matteo, która wcześniej ujawniła, że dochody z platformy pomogły jej uratować dom przed przejęciem.

Powiązane artykuły Shannon Elizabeth

American Pie  (1999)

 American Pie

American Pie: Zjazd absolwentów  (2012)

 American Pie: Zjazd absolwentów

American Pie 2  (2001)

 American Pie 2

American Pie: Wesele  (2003)

 American Pie: Wesele

Najnowsze Newsy

Seriale

Powstanie 2. sezon "Stranger Things: Opowieści z '85"

Nie żyje Roger Sweet. Twórca He-Mana miał 91 lat

Filmy

Sam Neill wygrał walkę z rakiem

3 komentarze
Filmy

Znamy datę premiery nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej w USA

Inne Filmy

Joanna Kos-Krauze z szeregiem oskarżeń. Reżyserka odpowiada

3 komentarze
Filmy

Pierwsze opinie o "Mortal Kombat II". Jest lepiej niż w pierwszej części?

6 komentarzy

Aktor z "Tańczącego z wilkami" skazany na dożywocie

9 komentarzy