Shannon Elizabeth z "American Pie" dołączyła do OnlyFans. W tydzień zarobiła milion dolarów

Shannon Elizabeth, znana z "American Pie" i "Strasznego filmu", dołączyła do OnlyFans i zaliczyła tam bardzo mocne wejście. Według informacji przekazanych przez jej menedżera Andy’ego Bachmana, aktorka miała zarobić "siedmiocyfrową kwotę" już w pierwszym tygodniu obecności na platformie, a źródła cytowane przez Variety wskazują, że w ciągu siedmiu dni przekroczyła nawet 1,2 mln dolarów.
Skąd decyzja o OnlyFans?
Jej konto wystartowało w czwartek 16 kwietnia i od razu przyciągnęło ogromne zainteresowanie. Elizabeth
, która na początku lat 2000. zyskała popularność i stała się symbolem seksu dzięki roli Nadii w "American Pie
", przyznała w rozmowie z People, że miała dość pracy w systemie, w którym - jak mówiła - "inni kontrolowali narrację i przebieg jej kariery".
Aktorka podkreśla, że nowy etap to dla niej przede wszystkim większa niezależność i bezpośredni kontakt z fanami. Jak tłumaczyła, OnlyFans pozwala jej tworzyć na własnych zasadach, być bliżej odbiorców i pokazać bardziej odważną stronę, której wcześniej nie mogła prezentować
. Dodała też, że wierzy, iż tego typu model dystrybucji treści jest przyszłością.
Jej menedżer również chwali decyzję aktorki, podkreślając, że Elizabeth
zawsze ceniła relację z fanami, a platforma daje jej możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu. Aktorka niezmiennie angażuje się ponadto w działalność charytatywną, a na czerwiec planuje galę dobroczynną w Las Vegas. Elizabeth
dołącza do grona znanych osób korzystających z OnlyFans, takich jak Carmen Electra
, Bhad Bhabie
, Mia Khalifa
czy Drea de Matteo
, która wcześniej ujawniła, że dochody z platformy pomogły jej uratować dom przed przejęciem.
"American Pie" - zwiastun