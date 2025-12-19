Newsy Filmy Multimedia "Star Wars: Starfighter". Koniec zdjęć do widowiska! Shawn Levy pokazuje fotę z planu
Filmy / Multimedia

"Star Wars: Starfighter". Koniec zdjęć do widowiska! Shawn Levy pokazuje fotę z planu

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Shawn+Levy+og%C5%82asza+koniec+zdj%C4%99%C4%87+do+filmu+%22Star+Wars%3A+Starfighter%22.+Ryan+Gosling+na+fotce+z+planu-164434
&quot;Star Wars: Starfighter&quot;. Koniec zdjęć do widowiska! Shawn Levy pokazuje fotę z planu
źródło: Getty Images
autor: Christopher Jue
Fani Gwiezdnych wojen mogą odetchnąć z ulgą. "Star Wars: Starfighter" powstało! Shawn Levy właśnie ogłosił koniec zdjęć do widowiska.

Padł ostatni klaps na planie "Star Wars: Starfighter"



Oczywiście nie oznacza to wcale koniec prac nad filmem. Teraz przed reżyserem i ekipą długi proces postprodukcyjny. Niemniej jednak po latach zapowiadania przez Lucasfilm projektów, z których nic nie wyszło, teraz przynajmniej udało się zakończyć zdjęcia.

Shawn Levy sam pochwalił się tym, że prace na planie dobiegły końca. W mediach społecznościowych opublikował nie tylko informację o tym, ale również zdjęcie z planu. Oto ono:


Akcja "Starfightera" będzie się toczyć pięć lat po wydarzeniach opisanych w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to niezależna historia, niepowiązana z rodziną Skywalkerów.

Nieoficjalnie mówi się, że Ryan Gosling gra rycerza Jedi, który trenuje w posługiwaniu się Mocą swojego siostrzeńca. Tropem chłopaka podąża para niebezpiecznych złoczyńców. 

Siostrzeńca zagrał Flynn Gray. Jego matką (czyli ekranową siostrą Goslinga) jest Amy Adams. Zaś czarnymi charakterami zostali Mia Goth i Matt Smith. W obsadzie są również: Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman oraz Daniel Ings

"Star Wars: Starfighter" będzie drugim kinowym widowiskiem ze świata Gwiezdnych Wojen, który po przerwie trwającej od 2019 roku trafi do kin. Premiera wyznaczona została na maj 2027 roku.

Zwiastun kinowego widowiska "Mandalorian i Grogu", którego premiera planowana jest na 2026 rok




Powiązane artykuły Star Wars: Starfighter

Zobacz wszystkie artykuły

Star Wars: Starfighter  (2027)

 Star Wars: Starfighter

Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja  (1977)

 Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja

Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje  (1980)

 Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje

Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi  (1983)

 Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi

Najnowsze Newsy

Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!

1 komentarz
Filmy

Cameron dementuje: Damon nie zarobiłby milionów na "Avatarze"

2 komentarze
Filmy

Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

3 komentarze
VOD Seriale

Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia

6 komentarzy
Filmy

Podaruj bliskim historie warte opowiadania z Cinema City!

Filmy

Słynny komik w "Supergirl"? Są wrażenia z pierwszych pokazów

16 komentarzy
Inne Filmy

YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

48 komentarzy