"Star Wars: Starfighter". Koniec zdjęć do widowiska! Shawn Levy pokazuje fotę z planu

Fani Gwiezdnych wojen mogą odetchnąć z ulgą. "Star Wars: Starfighter" powstało! Shawn Levy właśnie ogłosił koniec zdjęć do widowiska.
Padł ostatni klaps na planie "Star Wars: Starfighter"
Oczywiście nie oznacza to wcale koniec prac nad filmem. Teraz przed reżyserem i ekipą długi proces postprodukcyjny. Niemniej jednak po latach zapowiadania przez Lucasfilm projektów, z których nic nie wyszło, teraz przynajmniej udało się zakończyć zdjęcia. Shawn Levy
sam pochwalił się tym, że prace na planie dobiegły końca. W mediach społecznościowych opublikował nie tylko informację o tym, ale również zdjęcie z planu. Oto ono:
Akcja "Starfightera"
będzie się toczyć pięć lat po wydarzeniach opisanych w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
". Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to niezależna historia, niepowiązana z rodziną Skywalkerów.
Nieoficjalnie mówi się, że Ryan Gosling
gra rycerza Jedi, który trenuje w posługiwaniu się Mocą swojego siostrzeńca. Tropem chłopaka podąża para niebezpiecznych złoczyńców.
Siostrzeńca zagrał Flynn Gray
. Jego matką (czyli ekranową siostrą Goslinga
) jest Amy Adams
. Zaś czarnymi charakterami zostali Mia Goth
i Matt Smith
. W obsadzie są również: Aaron Pierre
, Simon Bird
, Jamael Westman
oraz Daniel Ings
. "Star Wars: Starfighter" będzie drugim kinowym widowiskiem ze świata Gwiezdnych Wojen, który po przerwie trwającej od 2019 roku trafi do kin. Premiera wyznaczona została na maj 2027 roku.
Zwiastun kinowego widowiska "Mandalorian i Grogu", którego premiera planowana jest na 2026 rok