Shay Mitchell ze "Słodkich kłamstewek" w nowym "Słonecznym patrolu"

Na plaży robi się coraz bardziej tłoczno. Ostatnimi czasy nie ma dnia bez wieści o jakiejś nowej twarzy, którą zobaczymy w nowej wersji "Słonecznego patrolu". Tym razem do obsady serialu "Baywatch" dołączyła Shay Mitchell.
Kogo zagra Shay Mitchell w nowym "Baywatch"?
Shay Mitchell wystąpi w nowym "Baywatch" jako Trina Getty Images © Gilbert Flores
, była prawniczka, która porzuciła topową kancelarię, żeby zostać ratowniczką na pełen etat. Mitchell
jest najlepiej znana jako Emily Fields z serialu "Słodkie kłamstewka"
. W jej filmografii są również netfliksowe "Ty
" i "Dollface
" platformy Hulu. Zagrała też w filmach "Diabeł: Inkarnacja
" oraz "Dzień Matki
".
Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"?
Nowy "Baywatch"
powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. Gwiazdą serialu jest Stephen Amell
, wcielający się w Hobiego Buchannona. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone, znany z oryginału David Chokachi
oraz Brooks Nader
i Noah Beck
. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix
, a pilot wyreżyseruje McG
. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń. Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001.
W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff
. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak
, Yasmine Bleeth
, Carmen Electra
, Pamela Anderson
oraz Jeremy Jackson
i David Charvet
. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol
" z Dwayne'em Johnsonem
i Zakiem Efronem
w rolach głównych.
"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu