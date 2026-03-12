Newsy Seriale Shay Mitchell ze "Słodkich kłamstewek" w nowym "Słonecznym patrolu"
Seriale

Shay Mitchell ze "Słodkich kłamstewek" w nowym "Słonecznym patrolu"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Shay+Mitchell+ze+%22S%C5%82odkich+k%C5%82amstewek%22+w+nowym+%22S%C5%82onecznym+patrolu%22-165591
Shay Mitchell ze &quot;Słodkich kłamstewek&quot; w nowym &quot;Słonecznym patrolu&quot;
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Na plaży robi się coraz bardziej tłoczno. Ostatnimi czasy nie ma dnia bez wieści o jakiejś nowej twarzy, którą zobaczymy w nowej wersji "Słonecznego patrolu". Tym razem do obsady serialu "Baywatch" dołączyła Shay Mitchell.      


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Kogo zagra Shay Mitchell w nowym "Baywatch"?



GettyImages-2265370806.jpg Getty Images © Gilbert Flores

Shay Mitchell wystąpi w nowym "Baywatch" jako Trina, była prawniczka, która porzuciła topową kancelarię, żeby zostać ratowniczką na pełen etat.

Mitchell jest najlepiej znana jako Emily Fields z serialu "Słodkie kłamstewka". W jej filmografii są również netfliksowe "Ty" i "Dollface" platformy Hulu. Zagrała też w filmach "Diabeł: Inkarnacja" oraz "Dzień Matki".

Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"? 



Nowy "Baywatch" powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. Gwiazdą serialu jest Stephen Amell, wcielający się w Hobiego Buchannona. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone, znany z oryginału David Chokachi oraz Brooks Nader i Noah Beck. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix, a pilot wyreżyseruje McG. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń. 

Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Carmen Electra, Pamela Anderson oraz Jeremy Jackson i David Charvet. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol" z Dwayne'em Johnsonem i Zakiem Efronem w rolach głównych. 

"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu


Najnowsze Newsy

Filmy

Filmweb poleca "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Nowy psychothriller dla miłośników mocnych wrażeń

Filmy

"The Batman Part II" ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci

18 komentarzy
Filmy Publicystyka

Czy Oscary mają sens?

17 komentarzy
Inne Filmy

Barbra Streisand otrzyma honorową Złotą Palmę

1 komentarz
Filmy

"Krzyk 8" bez reżysera

9 komentarzy
Filmy

Twórca filmu "Śmierć nadejdzie dziś" pracuje nad nowym horrorem

1 komentarz