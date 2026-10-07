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Sherlock Holmes? Nie – Scarlett Holmes. W roli głównej Lucy Hale

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sherlock+Holmes+Nie+%E2%80%93+Scarlett+Holmes.+W+roli+g%C5%82%C3%B3wnej+Lucy+Hale-168971
Sherlock Holmes? Nie – Scarlett Holmes. W roli głównej Lucy Hale
źródło: Forum
autor: Jose Perez / SplashNews.com
Sherlock Holmes miał wnuczkę, która postanowiła wykorzystać odziedziczony talent detektywistyczny do... porad matrymonialnych? Z takiego punktu widzenia wychodzi najnowsza produkcja na motywach opowiadań Arthura Conana Doyle'a o słynnym detektywie. Stacja Roku Channell przygotowuje serial zatytułowany "Scarlett Holmes", którego gwiazdą będzie Lucy Hale ("Słodkie kłamstewka", "F*** Marry Kill").  

O czym opowie "Scarlett Holmes" ?




Oto oficjalny opis fabuły "Scarlett Holmes": Scarlett i Jane pomagają klientom nawigować w gąszczu sprzecznych sygnałów, sekretnych miłostek, romantycznych dylematów i wszystkiego pomiędzy. Ale chociaż Scarlett jest ekspertką od rozwiązywania cudzych romantycznych problemów, sama nie potrafi rozgryźć swojego życia miłosnego. W oko wpada jej Ollie Moriarty, czarujący producent podcastów, który postanawia zgłębić jej metody – i Scarlett sama staje się najtrudniejszą sprawą w swojej karierze.

Do tego ujawniono, że każdy z odcinków serialu będzie czerpał inspirację z lubianej komedii romantycznej.

Scenarzystkami produkcji są Paris Herbert-Taylor ("12 świątecznych wyzwań") i Katie Wilbert ("A Vineyard Christmas").

Premiera będzie miała miejsce na Roku Channel w 2027.

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Gdy wielbicielka true crime zostaje namówiona przez przyjaciółki na założenie konta w aplikacji randkowej, niespodziewanie trafia w sam środek prawdziwego śledztwa. Słuchając swojego ulubionego podcastu, odkrywa, że jeden z trzech mężczyzn, z którymi się spotyka, może być słynnym seryjnym mordercą. Teraz Eva musi dowiedzieć się, który z facetów gwarantuje szczęśliwe życie, a który pewną śmierć.

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