Shia LaBeouf ma kolejne problemy z prawem. Jak tłumaczy swoje homofobiczne zachowanie?

Spieprzyłem, to moja wina – powiedział o zatrzymaniu w Nowym Orleanie. – To było złe. Moje zachowanie było brudne, paskudne, obrzydliwe, więc muszę to przełknąć.





LaBeouf zasugerował też, że może usłyszeć zarzut przestępstwa z nienawiści, który wiąże się z poważniejszą karą. Jednocześnie w części wypowiedzi sprawiał wrażenie bagatelizującego sytuację.





Kogo to obchodzi? To kolejne doświadczenie. Więzienie to też jakaś przygoda – powiedział.





Mimo że wcześniej uczęszczał na spotkania grup wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami, powiedział:





Nie sądzę, żebym miał problem z piciem. Myślę, że mam inny problem i zamierzam się nim zająć… Wydaje mi się, że mam kompleks małego człowieka. Jakiś napoleoński, nie wiem nawet, jak to nazwać. Myślę, że to bardziej kwestia gniewu i ego niż alkoholu.





W bardziej kontrowersyjnych wypowiedziach przyznał, że jego uprzedzenia są "powodem, dla którego został aresztowany":





Duzi, homoseksualni mężczyźni mnie przerażają – powiedział. Stwierdził też, że: "kiedy trzech gejów dotyka mojej nogi, czuję strach. Przepraszam. Jeśli to jest homofobiczne, taki jestem". Dodał, że reaguje silnie, gdy ktoś "podważa jego męskość":





Nie mam problemu z gejami, niech sobie będą gejami tam, ale nie na moich kolanach.





Później zmienił ton i przyznał:

Było błędem, że kiedykolwiek kogokolwiek dotknąłem i to koniec mojej wypowiedzi na cały ten temat.





Aktor potwierdził również, że po wyjściu z aresztu wrócił bawić się do kolejnych lokali.



