Shia LaBeouf został aresztowany. "On terroryzuje miasto"

Shia LaBeouf został aresztowany w Nowym Orleanie po rzekomej bójce, do której miało dojść w nocy z poniedziałku na wtorek podczas szalonego weekendu. Aktor – jak twierdzą świadkowie i policja – od kilku dni krążył po barach, a jego imprezowy maraton zakończył się interwencją funkcjonariuszy.
Shia LaBeouf pobił dwóch mężczyzn
Do incydentu miało dojść w R Bar w dzielnicy Faubourg Marigny. Według raportu policji LaBeouf
zachowywał się agresywnie, został wyproszony z lokalu, po czym – już na zewnątrz – miał kilkukrotnie uderzyć jednego z mężczyzn. Następnie odszedł, ale wrócił i ponownie wdawał się w bójkę. Ostatecznie został obezwładniony przez obecnych na miejscu ludzi i przytrzymany do przyjazdu policji.
Aktor trafił najpierw do szpitala z bliżej nieokreślonymi obrażeniami, a potem został aresztowany i usłyszał dwa zarzuty pobicia. Całe zajście ma być kulminacją kilkudniowego "bar crawl" po Nowym Orleanie – pracownicy różnych lokali twierdzą, że widywano go w mieście od czwartku, często w stanie bardzo wskazującym.
Shia LaBeouf w filmie "Słodziak"LaBeouf
pojawił się m.in. w całodobowym Ms Mae’s, gdzie według ochroniarza był "nietrzeźwy i dość agresywny", a do tego bez koszulki i pieniędzy. W pewnym momencie miał też rzucić klasyczne "Czy wiesz, kim jestem?" i próbować wcielić się w celebryckiego barmana. Z lokalu wyprowadzono go bez większego oporu z jego strony, ale – jak podsumował jeden z barmanów – "on terroryzuje miasto".
Cała sytuacja jest o tyle wstrząsająca, że aktor niedawno deklarował trzeźwość i tłumaczył swoje wcześniejsze agresywne zachowania problemami z nadużywaniem alkoholem i zapewniał, że dotychczasowe incydenty należą już do przeszłości.
Shia LaBeouf – ostatnie i nadchodzące role
Ostatnio LaBeoufa
można było oglądać m.in. w "Megalopolis
" Francisa Forda Coppoli
, a na premierę czeka "Angel of Death
" Jerzego Skolimowskiego
, w którym aktor nie tylko zagrał główną rolę, ale i napisał do filmu scenariusz. W 2019 roku w kinach zadebiutował film opowiadający historię jego trudnego dzieciństwa "Słodziak
" – LaBeouf osobiście napisał jego fabułę.
Zobacz zwiastun filmu "Słodziak"