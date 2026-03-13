Shortlista: zgłoś swój film

]To już zależy od Was, bowiem dziś rozpoczynamy nabór filmów, z których najlepsze trafią latem na festiwalowe ekrany w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty (Wrocław, 23 lipca – 2 sierpnia, online do 9 sierpnia).Drogie reżyserki, reżyserzy, osoby twórcze: do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane produkcji lub koprodukcji polskiej, a także zrealizowane przez polskich twórców za granicą (po 1 stycznia 2025 roku). Zgłoszone produkcje mogą trwać maksymalnie 30 minut. Jeśli hasło "wytchnienia" zbiło Was z tropu – spieszymy z wyjaśnieniem. Szukamy autorskich i odważnych propozycji, które – choć zamknięte w półgodzinnej historii – pełne są wartościowej treści, na przekór otaczającemu nas fast foodowi (bardzo) krótkich form. To wytchnienie od pędu, wyścigu (lub mądry komentarz do niego), ale niekoniecznie w rytmie slow cinema. Szukamy różnorodnych, filmowych okazji do zachwytu i ukojenia, o czym więcej mówi Piotr Czerkawski, selekcjoner i kurator sekcji.– zaznacza Piotr.Swoje produkcje mogą nadsyłać autorki i autorzy w dowolnym wieku, zaś prace osób do 30. roku życia (urodzeni w 1996 roku lub później) będą dodatkowo konkurować o Nagrodę im. Zuzanny Jagody Kolskiej (wszystkie szczegóły znajdziecie niżej). Nie ma wymogu polskiej premiery. Na zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia 2026. Wystarczy wypełnić prosty formularz.Pytania prosimy kierować do Piotra Czerkawskiego: piotr.czerkawski@nowehoryzonty.pl, ale wcześniej zachęcamy do przeczytania regulaminu.Zakwalifikowane do konkursu filmy autorek i autorów poniżej 30. roku życia mają szansę zdobyć Nagrodę im. Zuzanny Jagody Kolskiej. Wybrane tytuły będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą Prezes Zarządu Fundacji imienia Zuzanny Jagody Kolskiej (współfundator nagrody) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Twórcy zwycięskiego filmu otrzymają nagrodę finansową oraz statuetkę ufundowaną przez Hutę Szkła Kryształowego Julia z Piechowic. Celem Nagrody jest zachęcenie do opowiadania świata językiem własnej wrażliwości, wytrwania na niepewnej, artystycznej drodze rozwoju. Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej (1991-2014) utalentowanej fotografki, oddanej przyjaciółki naszego festiwalu, absolwentki University of Westminster, to nade wszystko ciepłe, na zawsze żywe wspomnienie nieobecnego głosu Zuzi. Chcemy doceniać odwagę. Wspierać młodość. Dać szansę na rozwój. Wierzyć, że każda pomoc niesie dalej dobro.*Mowa o Pięknej łące kwietnej, którą możecie obejrzeć na NH VOD. To świetna rozgrzewka przed premierą pełnego metrażu Emi Buchwald – znakomicie przyjętego na Festiwalu w Gdyni Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tu polecamy szczególnie pokaz połączony ze spotkaniem z reżyserką w Kinie Nowe Horyzonty.