"Dexter" i "Billions". Jesteście gotowi na wiele spin-offów, sequeli i prequeli?

"Dexter" - prequel, sequel i spin-offy

"Billions" - co najmniej cztery seriale w przygotowaniu

George Clooney przerobi francuski hit

Zwiastun serialu "Dexter: New Blood"

Szef Paramount Global Bob Bakish zapowiedział niedawno. Na efekt tej decyzji nie musieliśmy długo czekać. Najpierw Showtime ogłosiło kasację kilku seriali (w tym " American Gigolo " i " Let The Right One In "). A teraz na łamach "The Wall Street Journal" ogłoszone zostały ambitne. Wzorem dla nich ma być niesamowity sukces Sheridanverse, czyli seriali, które wypączkowały z " Yellowstone ".Jednym z seriali, które czeka rozmnożenie, jest " Dexter ". W planach jest, czyli sequel serialu " Dexter ". O projekcie wiadomo jedynie tyle, że będzie on kontynuować historię z nowej perspektywy. Choć nie jest to potwierdzone, jest raczej pewne, że tę perspektywę zapewni Harrison ( Jack Alcott ).Kolejnym projektem jest. Jak łatwo się domyślić, ten serial ma być prequelem. Jego akcja rozgrywać się będzie w Miami.Poznamy bliżej rodzinę Dextera oraz młode wersje wielu z postaci, które znamy z oryginału.Showtime szykuje również. Szczegóły nie są znane, ale być może swój Billions " to serial, który opowiada historię, prokuratora federalnego, który walczy z zakazanymi praktykami na rynkach finansowych. Przez większość czasu głównym nemezis jest wpływowy biznesmen. Walka prokuratora i wpływowego biznesmena to przede wszystkim starcie dwóch silnych i przebiegłych osobowości z nieposkromionym ego, usiłujących ubiec, podrażnić i przechytrzyć przeciwnika.Jednak Showtime już wkrótce pokaże nam innych bohaterów i inne historie. W przygotowaniu są aż cztery nowe seriale. Dwa z nich noszą robocze tytuły. Ten pierwszy będzie opowieścią opróbujących zbić miliony. Ten drugi ma być bardziej telenowelowym spojrzeniem naW przygotowaniu jest też spin-off rozgrywający się w Miami oraz kolejny z akcją przede wszystkim w Londynie. Za wszystkie odpowiadać mają twórcy " Billions Showtime i Paramount+ przyciągnęli też do siebie George'a Clooneya Projekt ma przywodzić na myśl wielki hit stacji Showtime " Homeland ". W rzeczywistości jest to jednakBohaterem oryginału był Mathieu Kassovitz ), który wraca do domu po sześciu latach spędzonych na misji w Syrii. Jako uczestnik tajnej misji pracował nie tylko pod fałszywym nazwiskiem, alei udawał kogoś, kim nie jest. Powrót do Francji przyniesie kolejne wyzwania. Niełatwo będzie odpowiedzieć na pytanie, kim się jest naprawdę. Niełatwo zrezygnować z pracy w wywiadzie i zostawić bez pomocy przyjaciela, który zaginął w Algierii. Niełatwo przestawić się wyłącznie na szkolenie młodej, pięknej dziewczyny.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?