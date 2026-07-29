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Sierpniowe odsłony projektu "50 na 51"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Sierpniowe+ods%C5%82ony+projektu+%2250+na+51%22-167805
Sierpniowe odsłony projektu &quot;50 na 51&quot;
W sierpniu w projekcie "50 na 51" odwiedzimy Chełmno, Rawicz, Pszczew, Rzeszów, Katowice, Warszawę i Kraków. Będzie wakacyjnie i dowcipnie, klasycznie i debiutancko. W Chełmnie odbędą się plenerowe pokazy dedykowane młodzieży i młodym dorosłym w ramach 11. edycja 9 Hills Festival. W Krakowie usłyszymy nowe głosy polskiego kina. W Rawiczu, Rzeszowie i Katowicach ukażemy przemiany polskiej komedii na przestrzeni dekad. W Pszczewie ewolucję spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego. A w Amondo w Warszawie wyświetlimy z oryginalnych kopii filmowych na taśmie 16 mm trzy znaczące dzieła autorstwa reżyserek, reprezentujących różne pokolenia twórcze i odmienne strategie artystyczne.

W lipcu byliśmy w Suchej Beskidzkie, Pszczewie, Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie, Sopocie, Rzeszowie, Katowicach i Szczecinie. Przeszliśmy od "Dziecinnych pytań" do wielkich spraw dzięki kinu Janusza Zaorskiego. Oddaliśmy głos zarówno debiutantom jak i uznanym twórcom. Odkryliśmy różne oblicza Aleksandry Koniecznej i Agnieszki Smoczyńskiej. Nie zabrakło czasu na śmiech przez łzy oraz miejsca na eksperyment i wyobraźnię Marcina Giżyckiego. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej okazji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST przyjrzeliśmy się aktorkom występującym w filmach Wajdy, a w Pszczewie prześledziliśmy ewolucję filmowego spojrzenia Kieślowskiego.

W sierpniu zapraszamy na:

Kino na Dziewięciu Wzgórzach w ramach 11. edycja 9 Hills Festival | Fundacja 9 Hills, Chełmno
7.08 Larp, miłość i inne questy, reż. Kordian Kądziela
8.08 Sezony, reż. Michał Grzybowski
8.08 Juliusz, reż. Aleksander Pietrzak i spotkanie z aktorem Janem Peszkiem

Taśmowe niedziele x3: Jakubowska – Holland – Sass | Fundacja Amondo Films, Kino Amondo, Warszawa
9.08 Historia współczesna, reż Wanda Jakubowska
16.08 Aktorzy prowincjonalni, reż. Agnieszka Holland
23.08 Bez miłości, reż. Barbara Sass

Polska komedia – od PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień, Rawicz
1.08 Miś, reż. Stanisław Bareja
22.08 Chłopaki nie płaczą, reż. Olaf Lubaszenko

Debiuty. Nowe głosy polskiego kina | Klub Kultury Mydlniki, Filia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", Kraków 
30.08 Życie dla początkujących, reż. Paweł Podolski

Nie tylko Niebieski – ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Kino Przystań, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
9.08 Trzy kolory. Niebieski, reż. Krzysztof Kieślowski

Wakacje z komedią | Kino Zorza, Regionalna Fundacja Filmowa, Rzeszów
11.08 Wyjście awaryjne, reż. Roman Załuski

Śmiech przez łzy | Instytucja Filmowa Silesia Film, Kino Kosmos, Katowice
29.08 Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. Marek Koterski. Po filmie spotkanie z reżyserem i aktorką Małgorzatą Bogdańską.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Dzięki projektowi zawitamy do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości. 

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