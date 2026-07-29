Sierpniowe odsłony projektu "50 na 51"

W sierpniu w projekcie "50 na 51" odwiedzimy Chełmno, Rawicz, Pszczew, Rzeszów, Katowice, Warszawę i Kraków. Będzie wakacyjnie i dowcipnie, klasycznie i debiutancko. W Chełmnie odbędą się plenerowe pokazy dedykowane młodzieży i młodym dorosłym w ramach 11. edycja 9 Hills Festival. W Krakowie usłyszymy nowe głosy polskiego kina. W Rawiczu, Rzeszowie i Katowicach ukażemy przemiany polskiej komedii na przestrzeni dekad. W Pszczewie ewolucję spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego. A w Amondo w Warszawie wyświetlimy z oryginalnych kopii filmowych na taśmie 16 mm trzy znaczące dzieła autorstwa reżyserek, reprezentujących różne pokolenia twórcze i odmienne strategie artystyczne.
W lipcu byliśmy w Suchej Beskidzkie, Pszczewie, Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie, Sopocie, Rzeszowie, Katowicach i Szczecinie. Przeszliśmy od "Dziecinnych pytań" do wielkich spraw dzięki kinu Janusza Zaorskiego
. Oddaliśmy głos zarówno debiutantom jak i uznanym twórcom. Odkryliśmy różne oblicza Aleksandry Koniecznej
i Agnieszki Smoczyńskiej
. Nie zabrakło czasu na śmiech przez łzy oraz miejsca na eksperyment i wyobraźnię Marcina Giżyckiego
. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej okazji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST przyjrzeliśmy się aktorkom występującym w filmach Wajdy
, a w Pszczewie prześledziliśmy ewolucję filmowego spojrzenia Kieślowskiego
.
W sierpniu zapraszamy na: Kino na Dziewięciu Wzgórzach w ramach 11. edycja 9 Hills Festival | Fundacja 9 Hills, Chełmno
7.08 Larp, miłość i inne questy
, reż. Kordian Kądziela
8.08 Sezony
, reż. Michał Grzybowski
8.08 Juliusz
, reż. Aleksander Pietrzak
i spotkanie z aktorem Janem Peszkiem
Taśmowe niedziele x3: Jakubowska – Holland – Sass | Fundacja Amondo Films, Kino Amondo, Warszawa
9.08 Historia współczesna
, reż Wanda Jakubowska
16.08 Aktorzy prowincjonalni
, reż. Agnieszka Holland
23.08 Bez miłości
, reż. Barbara Sass Polska komedia – od PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień, Rawicz
1.08 Miś
, reż. Stanisław Bareja
22.08 Chłopaki nie płaczą
, reż. Olaf Lubaszenko Debiuty. Nowe głosy polskiego kina | Klub Kultury Mydlniki, Filia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", Kraków
30.08 Życie dla początkujących
, reż. Paweł Podolski Nie tylko Niebieski – ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Kino Przystań, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
9.08 Trzy kolory. Niebieski
, reż. Krzysztof Kieślowski Wakacje z komedią | Kino Zorza, Regionalna Fundacja Filmowa, Rzeszów
11.08 Wyjście awaryjne
, reż. Roman Załuski Śmiech przez łzy | Instytucja Filmowa Silesia Film, Kino Kosmos, Katowice
29.08 Wszyscy jesteśmy Chrystusami
, reż. Marek Koterski
. Po filmie spotkanie z reżyserem i aktorką Małgorzatą Bogdańską
.
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Dzięki projektowi zawitamy do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości.