Sinqua Walls kolejną gwiazdą "Man of Tomorrow" Jamesa Gunna

Zagraniczne media informują, że do obsady "Man of Tomorrow" (czyli kontynuacji zeszłorocznego "Supermana") dołączył kolejny aktor - Sinqua Walls. Film jest obecnie realizowany w Atlancie, jednak szczegóły dotyczące roli aktora są trzymane w ścisłej tajemnicy. DC Studios nie skomentowało informacji o castingu.
Gdzie wystąpił Sinqua Walls?
szerszej publiczności dał się poznać dzięki serialowi "Friday Night Lights
", a ostatnio wystąpił w miniserialu "Wieczór walki: Skok na milion dolarów
" u boku takich gwiazd jak Kevin Hart
, Samuel L. Jackson
, Taraji P. Henson
i Don Cheadle
. Na dużym ekranie aktor zagrał główną rolę w remake’u "Biali nie potrafią skakać" dla Hulu, gdzie partnerował Jackowi Harlowowi. Pojawił się także w hicie Netfliksa "Kontrola bezpieczeństwa", "The Blackening" i "Powrót do siebie".
Za kamerą "Man of Tomorrow
" ponownie stoi James Gunn
, który odpowiada także za scenariusz. Do roli Supermana
wraca David Corenswet
, natomiast Nicholas Hoult
ponownie wcieli się w Lexa Luthora
. Głównym zagrożeniem dla bohaterów ma być Brainiac
, którego zagra Lars Eidinger
. W obsadzie znajdują się również Adria Arjona
, Aaron Pierre
, Rachel Brosnahan
jako Lois Lane
, Skyler Gisondo
jako Jimmy Olsen
, Sara Sampaio
, Isabela Merced
, Nathan Fillion
i Edi Gathegi
.
Premiera filmu została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku. Wcześniej do kin i telewizji trafią inne projekty nowego uniwersum DC - "Supergirl
", "Clayface
" oraz serial "Lanterns
".
"Superman" - zwiastun