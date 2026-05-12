Sinqua Walls kolejną gwiazdą "Man of Tomorrow" Jamesa Gunna

Zagraniczne media informują, że do obsady "Man of Tomorrow" (czyli kontynuacji zeszłorocznego "Supermana") dołączył kolejny aktor - Sinqua Walls. Film jest obecnie realizowany w Atlancie, jednak szczegóły dotyczące roli aktora są trzymane w ścisłej tajemnicy. DC Studios nie skomentowało informacji o castingu.

Gdzie wystąpił Sinqua Walls?



sinqua-walls.jpg Getty Images © Michael Rowe


Walls szerszej publiczności dał się poznać dzięki serialowi "Friday Night Lights", a ostatnio wystąpił w miniserialu "Wieczór walki: Skok na milion dolarów" u boku takich gwiazd jak Kevin Hart, Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson i Don Cheadle.

Na dużym ekranie aktor zagrał główną rolę w remake’u "Biali nie potrafią skakać" dla Hulu, gdzie partnerował Jackowi Harlowowi. Pojawił się także w hicie Netfliksa "Kontrola bezpieczeństwa", "The Blackening" i "Powrót do siebie". 

Za kamerą "Man of Tomorrow" ponownie stoi James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Do roli Supermana wraca David Corenswet, natomiast Nicholas Hoult ponownie wcieli się w Lexa Luthora. Głównym zagrożeniem dla bohaterów ma być Brainiac, którego zagra Lars Eidinger. W obsadzie znajdują się również Adria Arjona, Aaron Pierre, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion i Edi Gathegi.

Premiera filmu została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku. Wcześniej do kin i telewizji trafią inne projekty nowego uniwersum DC - "Supergirl", "Clayface" oraz serial "Lanterns".

"Superman" - zwiastun



