David Ellison wydał ostatnio ponad 111 miliardów dolarów, by kupić Warner Bros. Wygląda jednak na to, że wkrótce będzie musiał znów sięgnąć po oszczędności, bo na horyzoncie pojawia się walka o lukratywne prawa do serii "Matrix".
"Matrix 5" nadchodzi. Ale co dalej?
Przypomnijmy, że obecnie w realizacji jest "Matrix 5"
. Oficjalnie Lana
i Lilly Wachowski
nie są związane z projektem. Za jego realizację odpowiada Drew Goddard
. Jednak portal Puck sugeruje, że siostry zmieniły zdanie i stworzona przez nie marka wciąż je interesuje.
Według Eriqa Gardnera z Puck autorki "Matriksa" formalnie poinformowały Warner Bros. o zamiarze odzyskania praw do marki w pierwszym możliwym przewidzianym przez prawo terminie, czyli w lutym 2029 roku
. Przed należącym do Skydance Warner Bros. stoi teraz trudna decyzja. Pierwsza opcja polega na sądowej batalii o prawa autorskie.
Studio ma do tego podstawy, ponieważ "Matrix" powstał w ramach kontraktu na trzy filmy zawartego z autorkami widowiska. Nie jest więc jasne, czy w ogóle przysługuje im prawo do odzyskania kontroli nad marką. O tym musiałby zdecydować sąd, a procesy o prawa autorskie potrafią ciągnąć się latami, co może sprawić, że "Matrix 5
" będzie pierwszym, a zarazem ostatnim filmem z cyklu zrealizowanym pod nadzorem Skydance. Druga opcja polega na rozpoczęciu negocjacji z siostrami Wachowski w sprawie nowego kontraktu
, który umożliwiłby Warner Bros. bezproblemowe kontynuowanie produkcji w uniwersum "Matriksa
". To jednak zapewne wiązałoby się z ustępstwami finansowymi na rzecz reżyserek oryginału. Panie mogą też chcieć mieć prawo głosu w kwestii kierunku, w jakim będzie rozwijać się uniwersum.
Jak potoczą się sprawy? Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój wypadków.
Najlepsze sceny z trylogii "Matrix"