Skład Panoramy Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych ToruńCAMERIMAGE 2026

W tym roku w Panoramie zaprezentujemy dwanaście krótkometrażowych produkcji z całego świata, zebranych w dwa bloki projekcyjne, po których ich autorzy będą mieli okazję porozmawiać o swoich filmach z przedstawicielami branży filmowej w ramach sesji RoundTable. To swoiste forum wymiany opinii i myśli będzie z pewnością cennym doświadczeniem dla uczestników, które pozwoli poznać innych twórców oraz ich sposób patrzenia na kinematografię. Po każdym bloku filmów prezentowanych w ramach Panoramy Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych twórcy prezentowanych etiud obecni na festiwalu zostaną zaproszeni do około 90-minutowej dyskusji.