Skład Panoramy Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych ToruńCAMERIMAGE 2026

Panorama studencka to pozakonkursowa sekcja na ToruńCAMERIMAGE, prezentująca festiwalowej publiczności zgłoszone do selekcji etiudy studenckie, które wprawdzie nie znalazły się w sekcji konkursowej, ale ich walory artystyczne i wizualne sprawiają, że nie sposób nie pokazać ich na festiwalu poświęconemu sztuce obrazu filmowego. Tegoroczny zestaw etiud wybranych do Panoramy zabiera nas w świat bohaterów, których codzienność nagle przestaje biec utartym torem. Pierwsze miłości i rozstania, rodzinne więzi, uprzedzenia, trudne wybory i doświadczenie straty spotykają się tu z absurdem, fantastyką i formalnym eksperymentem. Młodzi filmowcy opowiadają o dorastaniu, bliskości i poszukiwaniu własnej drogi, czasem z humorem, czasem całkiem serio, a niekiedy wymykając się gatunkowym schematom.
W tym roku w Panoramie zaprezentujemy dwanaście krótkometrażowych produkcji z całego świata, zebranych w dwa bloki projekcyjne, po których ich autorzy będą mieli okazję porozmawiać o swoich filmach z przedstawicielami branży filmowej w ramach sesji RoundTable. To swoiste forum wymiany opinii i myśli będzie z pewnością cennym doświadczeniem dla uczestników, które pozwoli poznać innych twórców oraz ich sposób patrzenia na kinematografię. Po każdym bloku filmów prezentowanych w ramach Panoramy Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych twórcy prezentowanych etiud obecni na festiwalu zostaną zaproszeni do około 90-minutowej dyskusji. Poznajcie tegoroczny skład Panoramy Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych 2026.