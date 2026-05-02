Skandalista Gaspar Noé. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 27 maja o godz. 20:00

Od blisko trzech dekad Gaspar Noé sumiennie pracuje na miano czołowego skandalisty europejskiego kina. Urodzony w Argentynie, mieszkający i pracujący we Francji reżyser nieustannie przesuwa granice sztuki i testuje wytrzymałość widowni. Jego filmy - traktujące zazwyczaj o seksualności, przemocy, śmierci, uzależnieniach oraz destrukcyjnej naturze relacji - można bez grama przesady nazwać jazdą bez trzymanki. Gaspar Noé
będzie bohaterem kolejnej odsłony cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie", którego organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
oraz stołeczne kino Iluzjon
. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, jaki film obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jedno z pięciu dzieł Noego zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. Seans odbędzie się 27 maja (środa) o godz. 20:00 w Iuzjonie.