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Skasowany Jonathan Majors wraca i walczy z islamskimi terrorystami

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Skasowany+Jonathan+Majors+wraca+i+walczy+z+islamskimi+terrorystami-167292
Skasowany Jonathan Majors wraca i walczy z islamskimi terrorystami
źródło: Getty Images
autor: Variety
Jonathan Majors, bohater skandalu obyczajowego zakończonego wyrokiem skazującym za przemoc domową, spróbuje w tym roku wrócić do kina. Jego pierwszym krokiem w tym kierunku będzie produkcja prawicowej, konserwatywnej korporacji medialnej Daily Wire zatytułowana "Run Hide Fight 2: Infidels".

Islamscy terroryście w Ameryce!



Film stanowi swego rodzaju sequel zrealizowanej w 2020 roku produkcji "Uciekaj albo walcz", w której wystąpili m.in. Isabel May, Thomas Jane i Radha Mitchell. Za oba filmy odpowiada Kyle Rankin.

"Run Hide Fight 2: Infidels" opowiada o tym, co się stanie, kiedy liberalny, propalestyńskich uniwersytet zostanie przejęty przez islamskich fundamentalistów. Zmieniają oni lewicową uczelnię w mini-kalifat, w którym wprowadzają drakońskie przepisy szariatu.


Głównymi bohaterami są: ochroniarz miasteczka uniwersyteckiego oraz były członek sił Delta Force. Łączą siły, by stanąć w obronie swoich niekumatych współobywateli oraz Ameryki przed islamskim fanatyzmem.

"Run Hide Fight 2: Infidels" ma trafić na platformę Daily Wire+. Premiera planowana jest na jesień. 

O filmie było już głośno w czasie prac nad nim. Warunki na planie ponoć były tak złe, że część ekipy rozpoczęła nawet strajk. Sam Jonathan Majors i partnerujący mu na planie JC Kilcoyne ulegli wypadkowi na planie, kiedy wypadli z okna podczas kręcenia jednej ze scen.

Pierwszy teaser na razie niewiele ujawnia. Sprawdźcie zresztą sami:


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