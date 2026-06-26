Skasowany Jonathan Majors wraca i walczy z islamskimi terrorystami

Jonathan Majors, bohater skandalu obyczajowego zakończonego wyrokiem skazującym za przemoc domową, spróbuje w tym roku wrócić do kina. Jego pierwszym krokiem w tym kierunku będzie produkcja prawicowej, konserwatywnej korporacji medialnej Daily Wire zatytułowana "Run Hide Fight 2: Infidels".
Islamscy terroryście w Ameryce!
Film stanowi swego rodzaju sequel zrealizowanej w 2020 roku produkcji "Uciekaj albo walcz
", w której wystąpili m.in. Isabel May
, Thomas Jane
i Radha Mitchell
. Za oba filmy odpowiada Kyle Rankin
. "Run Hide Fight 2: Infidels"
opowiada o tym, co się stanie, kiedy liberalny, propalestyńskich uniwersytet zostanie przejęty przez islamskich fundamentalistów. Zmieniają oni lewicową uczelnię w mini-kalifat, w którym wprowadzają drakońskie przepisy szariatu.
Głównymi bohaterami są: ochroniarz miasteczka uniwersyteckiego oraz były członek sił Delta Force. Łączą siły, by stanąć w obronie swoich niekumatych współobywateli oraz Ameryki przed islamskim fanatyzmem. "Run Hide Fight 2: Infidels"
ma trafić na platformę Daily Wire+. Premiera planowana jest na jesień.
O filmie było już głośno w czasie prac nad nim. Warunki na planie ponoć były tak złe, że część ekipy rozpoczęła nawet strajk. Sam Jonathan Majors
i partnerujący mu na planie JC Kilcoyne ulegli wypadkowi na planie, kiedy wypadli z okna podczas kręcenia jednej ze scen.
Pierwszy teaser na razie niewiele ujawnia. Sprawdźcie zresztą sami: