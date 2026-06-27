Skeet Ulrich rozsiewał plotki. Prawdziwy scenarzysta "Pięciu koszmarnych nocy 3" ogłoszony

Wygląda na to, że Skeet Ulrich mylił się, kiedy mówił, że to David Robert Mitchell będzie autorem scenariusza "Pięciu koszmarnych nocy 3". Amerykańskie media teraz podają nazwisko zupełnie innego scenarzysty.
"Pięć koszmarnych nocy 3" z nowym scenarzystą Davida Roberta Mitchella
miał wskazać jako scenarzystę trzeciej części cyklu "Pięć koszmarnych nocy
" Skeet Ulrich
podczas spotkania z fanami na konwencie Sinister Creature Con. Okazuje się jednak, że to nie autor "Coś za mną chodzi
" przygotuje fabułę. Ulrich
miał jednak rację, że scenarzystą nie będzie twórca gry i autor fabuł dwóch pierwszych filmów Scott Cawthon
. Ten pozostanie z serią związany jako producent. Jako scenarzysta zastąpi go weteran kina gatunkowego Gary Dauberman
. To stały współpracownik Jamesa Wana, jest współtwórcą serii "Annabelle
" i autorem ekranizacji "To
".
Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie jest nawet jasne, czy dotychczasowe gwiazdy cyklu - Josh Hutcherson
, Piper Rubio
i Elizabeth Lail
- powrócą. Za to jest prawie pewne, że na stanowisku reżysera pozostanie Emma Tammi
.
"Pięć koszmarnych nocy 2
" okazało się sporym kinowym hitem ubiegłego roku. Film ustanowił grudniowy rekord otwarcia dla horroru w amerykańskim box offisie. Obraz globalnie zarobił ponad 240 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy 2"