Newsy Filmy Skeet Ulrich rozsiewał plotki. Prawdziwy scenarzysta "Pięciu koszmarnych nocy 3" ogłoszony
Filmy

Skeet Ulrich rozsiewał plotki. Prawdziwy scenarzysta "Pięciu koszmarnych nocy 3" ogłoszony

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Skeet+Ulrich+rozsiewa%C5%82+plotki.+Prawdziwy+scenarzysta+%22Pi%C4%99ciu+koszmarnych+nocy+3%22+og%C5%82oszony-167316
Skeet Ulrich rozsiewał plotki. Prawdziwy scenarzysta &quot;Pięciu koszmarnych nocy 3&quot; ogłoszony
Wygląda na to, że Skeet Ulrich mylił się, kiedy mówił, że to David Robert Mitchell będzie autorem scenariusza "Pięciu koszmarnych nocy 3". Amerykańskie media teraz podają nazwisko zupełnie innego scenarzysty.

"Pięć koszmarnych nocy 3" z nowym scenarzystą



Davida Roberta Mitchella miał wskazać jako scenarzystę trzeciej części cyklu "Pięć koszmarnych nocy" Skeet Ulrich podczas spotkania z fanami na konwencie Sinister Creature Con. Okazuje się jednak, że to nie autor "Coś za mną chodzi" przygotuje fabułę.


Ulrich miał jednak rację, że scenarzystą nie będzie twórca gry i autor fabuł dwóch pierwszych filmów Scott Cawthon. Ten pozostanie z serią związany jako producent. Jako scenarzysta zastąpi go weteran kina gatunkowego Gary Dauberman. To stały współpracownik Jamesa Wana, jest współtwórcą serii "Annabelle" i autorem ekranizacji "To".

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie jest nawet jasne, czy dotychczasowe gwiazdy cyklu - Josh Hutcherson, Piper Rubio i Elizabeth Lail - powrócą. Za to jest prawie pewne, że na stanowisku reżysera pozostanie Emma Tammi.

"Pięć koszmarnych nocy 2" okazało się sporym kinowym hitem ubiegłego roku. Film ustanowił grudniowy rekord otwarcia dla horroru w amerykańskim box offisie. Obraz globalnie zarobił ponad 240 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy 2"




Powiązane artykuły Five Nights at Freddy's 3

Zobacz wszystkie artykuły

Five Nights at Freddy's 3  (2027)

 Five Nights at Freddy's 3

Pięć koszmarnych nocy  (2023)

 Pięć koszmarnych nocy

Pięć koszmarnych nocy 2  (2025)

 Pięć koszmarnych nocy 2

Najnowsze Newsy

Inne Gry

XBOX i PS5 przestają się sprzedawać

4 komentarze
Seriale

Jak smakował nam 5. sezon "The Bear"? Recenzja ostatniego sezonu

Filmy

Jonah Hill nakręcił film, którego nikt nie obejrzy

10 komentarzy
Filmy Box office

Seria "Straszny film" świętuje historyczne wydarzenie

1 komentarz
Seriale

The Bear: Finał serialu składa hołd Robowi Reinerowi

1 komentarz

6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00

9 komentarzy
Filmy

Nie żyje Luis de la Rosa. Animator "Spider-Mana" miał 34 lata

1 komentarz