Newsy Filmy "Krzyk 7". Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?
Filmy

"Krzyk 7". Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Skeet+Ulrich+ujawnia%C5%82+oryginalny+pomys%C5%82+na+fabu%C5%82%C4%99+filmu+%22Krzyk+7%22-164280
&quot;Krzyk 7&quot;. Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?
W lutym do kin na całym świecie trafi "Krzyk 7". Jak fani serii doskonale wiedzą, film, który trafi do kin, nie jest filmem, jaki pierwotnie miał powstać. O oryginalnych pomysłach na fabułę opowiadał ostatnio Skeet Ulrich.

Sam miała zostać Ghostkillerem!



Przypomnijmy, że pierwotnie "Krzyk 7" miał stanowić domknięcie trylogii zapoczątkowanej "Krzykiem" z 2022 roku. Skeet Ulrich miał odegrać w niej istotną rolę. Aktor pojawiał się jako Billy Loomis, który prześladuje w wizjach swoją córkę Sam Carpenter.


Ulrich ujawnił w jednym z wywiadów, że Billy miał dalej prześladować Sam. To z kolei miało spychać bohaterkę na mroczną stronę. Billy chciał doprowadzić do tego, by Sam została Ghostkillerem.

Oczywiście te plany trafiły do kosza, kiedy odtwórczyni roli Sam Melissa Barrera została zwolniona przez studio Spyglass za swoją poza aktorską działalność. Wytwórni nie spodobało się to, że aktorka krytykowała Izrael za zbrodnie wojenne, których kraj ten dopuszczał się w Strefie Gazy w odpowiedzi na zbrodnie Hamasu, a w szczególności na atak terrorystyczny 7 października i porwanie całej masy zakładników.

W efekcie pomysł na domknięcie historii sióstr Carpenter porzucono i zwrócony się do Neve Campbell z prośbą o powrót jako Sidney. Prośba opatrzona została hojnym czekiem i aktorka się zgodziła. I tak powstał odmieniony "Krzyk 7".

Zwiastun filmu "Krzyk 7"




Powiązane artykuły Skeet Ulrich

Zobacz wszystkie artykuły

Krzyk 7  (2026)

 Krzyk 7

Krzyk  (1996)

 Krzyk

Krzyk 2  (1997)

 Krzyk 2

Krzyk 4  (2011)

 Krzyk 4

Najnowsze Newsy

Wideo

The Asylum zaprasza na Pandorę już teraz [ZWIASTUN]

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" gonią Andersona

Filmy

"Niezastąpiony" Paul Dano z kolejną rolą. Zagra u twórcy "Ojca" i "Syna"

2 komentarze
Seriale Telewizja

"Ranczo": miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki

24 komentarze
Inne Filmy

SZOK! Paramount Skydance oferuje 108 MILIARDÓW za WBD

38 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: hazard, gangsterka, lata 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska"

4 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" faworytem

50 komentarzy