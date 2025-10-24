Skeet Ulrich z "Krzyku" w horroro-komedii o pokoleniu X. Taki "Krzyk" po latach

Scenarzysta komedii "Klątwa Bridge Hollow" z Marlonem Wayansem przygotowuje nowy film. Będzie to i komedia, i i horror jednocześnie. "The Big Kill" zapowiadany jest też jako nostalgiczna podróż do lat 90., gdzie muzyka z tamtych czasów spotka się z czarnym humorem i ostrzem noża. W obsadzie znaleźli się m.in. Skeet Ulrich i Alicia Witt.
Getty Images © Kristina Bumphrey
"The Big Kill" – co wiemy o fabule?
"The Big Kill" to satyryczny slasher o grupie przyjaciół z pokolenia X, którzy po latach spotykają się w leśnej chacie – niestety nie na wspominki, tylko na krwawą konfrontację z własną przeszłością. Gdy w okolicy pojawia się morderca, stare sekrety wychodzą na jaw, a wspomnienia zamieniają się w koszmar.
Na ekranie wystąpią też: Megan Suri
, Jolene Blalock
oraz Jon Heder
, Pete Holmes
, Natasha Leggero
, Trevor Wallace
i Steph Tolev
. Todd Berger
stanie za kamerą, a scenariusz napisał Daniel Radosh
, laureat Emmy i scenarzysta "The Daily Show".
Sam reżyser mówi o "The Big Kill" z przymrużeniem oka: Gdy oglądałem "Krzyk" jako nastolatek, czułem, że to film o mnie i moich znajomych. Ale zauważyłem, że bohaterowie slasherów jakimś cudem nigdy się nie starzeją. Dlatego teraz robię film o dorosłych przedstawiciela generacji X z dziećmi, kredytami i egzystencjalnym lękiem – czyli o nas, tylko z nożem w tle.
Skeet Ulrich – gdzie go ostatnio widzieliśmy?
Poza serią "Krzyk
" – włącznie z nowymi częściami – gdzie wcielał się w BIlly'ego Loomisa, Ulrich
grał w ostatnim czasie w innych horrorach. Widzieliśmy go m.in. w takich produkcjach, jak "Pięć koszmarnych nocy 2
" oraz "Blood
".