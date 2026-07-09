Twórca "Strange Darling" nakręci horror z Brie Larson i Johnem Goodmanem

JT Mollner, reżyser thrillera "Strange Darling", nie zwalnia tempa. Zanim na dobre wejdzie na plan zapowiadanego serialu z uniwersum "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną”, nakręci intrygujący horror o potworach zatytułowany „Skeletons”. Do gwiazdy projektu, Brie Larson, dołączyła imponująca obsada z Johnem Goodmanem ("Big Lebowski") na czele. Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.
O czym opowie "Skeletons"?
Historia zostanie opowiedziana z perspektywy młodego chłopca, który powoli zaczyna odkrywać, że jego ukochani rodzice ukrywają przed nim niepokojący i niezwykle mroczny sekret. Ten ma dotyczyć prawdziwej natury jego matki. Podstawą scenariusza jest opowiadanie autorstwa Phillipa Fracassiego.
Pierwszą wersję scenariusza przygotował Brian Duffield
("Zbuntowana
”), a ostateczne szlify i poprawki naniósł sam reżyser, JT Mollner
. Prawa do dystrybucji filmu zakupiło studio Sony Pictures.
Powrót gwiazd „Strange Darling” i John Goodman w obsadzie
Najnowsze ogłoszenia obsadowe rozpalą fanów horroru. Do nagrodzonej Oscarem Brie Larson
("Pokój
", "Kapitan Marvel
”), która gra w filmie główną rolę, dołączyła plejada uznanych nazwisk: wspomniany John Goodman
, a także Willa Fitzgerald
("Dom pełen dynamitu
"), Kyle Gallner
("Strange Darling
") i Ione SkyeIone Skye
("Nic nie mów
”).
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Projekt przekonuje nie tylko nazwiskami stojącymi przed kamerą, ale i tymi za nią. Głównym producentem filmu jest J.J. Abrams
i jego studio Bad Robot. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również weterani współczesnego horroru, w tym Roy Lee
(”To
") oraz Steven Schneider
(„Paranormal Activity
”).
Dla JT Mollnera
„Skeletons" będzie kolejnym krokiem do ugruntowania pozycji w kinie gatunkowym. Przypomnijmy, że twórca został niedawno zaangażowany przez studio A24, by wspólnie z Glenem Powellem
stworzyć serialową wersję „Teksańskiej masakry piłą mechaniczną
”.
Zwiastun "Strange Darling"