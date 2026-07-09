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Twórca "Strange Darling" nakręci horror z Brie Larson i Johnem Goodmanem

The Playlist / autor: /
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Twórca &quot;Strange Darling&quot; nakręci horror z Brie Larson i Johnem Goodmanem
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk
JT Mollner, reżyser thrillera "Strange Darling", nie zwalnia tempa. Zanim na dobre wejdzie na plan zapowiadanego serialu z uniwersum "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną”, nakręci intrygujący horror o potworach zatytułowany „Skeletons”. Do gwiazdy projektu, Brie Larson, dołączyła imponująca obsada z Johnem Goodmanem ("Big Lebowski") na czele. Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.

O czym opowie "Skeletons"?



Historia zostanie opowiedziana z perspektywy młodego chłopca, który powoli zaczyna odkrywać, że jego ukochani rodzice ukrywają przed nim niepokojący i niezwykle mroczny sekret. Ten ma dotyczyć prawdziwej natury jego matki. Podstawą scenariusza jest opowiadanie autorstwa Phillipa Fracassiego.

Pierwszą wersję scenariusza przygotował Brian Duffield ("Zbuntowana”), a ostateczne szlify i poprawki naniósł sam reżyser, JT Mollner. Prawa do dystrybucji filmu zakupiło studio Sony Pictures.

Powrót gwiazd „Strange Darling” i John Goodman w obsadzie



Najnowsze ogłoszenia obsadowe rozpalą fanów horroru. Do nagrodzonej Oscarem Brie Larson ("Pokój", "Kapitan Marvel”), która gra w filmie główną rolę, dołączyła plejada uznanych nazwisk: wspomniany John Goodman, a także Willa Fitzgerald ("Dom pełen dynamitu"), Kyle Gallner ("Strange Darling") i Ione SkyeIone Skye ("Nic nie mów”).

GettyImages-2185686402.jpg Getty Images © Araya Doheny



Projekt przekonuje nie tylko nazwiskami stojącymi przed kamerą, ale i tymi za nią. Głównym producentem filmu jest J.J. Abrams i jego studio Bad Robot. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również weterani współczesnego horroru, w tym Roy Lee (”To") oraz Steven Schneider („Paranormal Activity”).

Dla JT Mollnera „Skeletons" będzie kolejnym krokiem do ugruntowania pozycji w kinie gatunkowym. Przypomnijmy, że twórca został niedawno zaangażowany przez studio A24, by wspólnie z Glenem Powellem stworzyć serialową wersję „Teksańskiej masakry piłą mechaniczną”.

Zwiastun "Strange Darling"



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