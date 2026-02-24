Skrytykował go Quentin Tarantino. Ale były plusy. Matthew Lillard zabiera głos

Kiedy Quentin Tarantino publicznie skrytykował aktorski talent Paula Dano, nie był też miły dla Matthew Lillarda, znanego m.in. z "Krzyku" czy serii "Scooby-Doo". Aktor odniósł się właśnie do słów reżysera i opowiedział o niespodziewanych plusach tej sytuacji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jak się czuł Matthew Lillard po słowach Quentina Tarantino?
Miałem wrażenie, że umarłem i poszedłem do nieba, widząc, jak wszyscy publikują swoje wpisy typu "spoczywaj w pokoju". Czułem się, jakbym był na swoim pogrzebie, siedząc i obserwując wszystkie miłe rzeczy, które mówią o tobie ludzie po twojej śmierci Getty Images © Andreas Rentz
, powiedział Matthew Lillard
w wywiadzie dla "People", mając na myśli wszystkie wyrazy wsparcia, jakie otrzymał po krytycznych słowach Tarantina
. Lillard
wymienił m.in. stających w jego obronie George'a Clooneya
i Mike'a Flanagana
oraz "ludzi w supermarkecie, gdzie byłem z dziećmi w ten weekend". Wszyscy byli bardzo szczodrzy w mówieniu mi, jak bardzo lubią mnie i moją pracę
, przyznał.
Aktor dodał, że krytyka ze strony Tarantina
była tym bardziej nieprzyjemna, że ceni sobie jego twórczość: Uważam, że jest wspaniałym filmowcem. Dostać cios w twarz było więc przykre. Lillard
skomentował słowa Tarantina
już wcześniej, podczas GalaxyConu: Kogo to obchodzi. Najgorsze, że to rani twoje uczucia. Jest to niemiłe. I nie powiedziałbyś tego do Toma Cruise'a. Nie powiedziałbyś tego komuś, kto jest topowym aktorem w Hollywood.
Niedługo zobaczymy Lillarda
w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie"
, a już w tym tygodniu wróci jako Stu Macher w "Krzyku 7"
. Zobaczcie zwiastun filmu.
"Krzyk 7" – zwiastun
Gdy kolejny Ghostface pojawia się w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu i raz na zawsze położyć kres rozlewowi krwi, Sidney musi ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską. Przyjdzie jej za to zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.