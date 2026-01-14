Będzie nowa wersja "Dziewczyny z tatuażem". Tym razem serialowa

Lisbeth Salander wraca na ekrany. Sky zamówiło nową adaptację powieści Stiega Larssona wydanej u nas pt. "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet". Serial "The Girl with the Dragon Tattoo" będzie liczył osiem odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Left Bank Pictures. Za scenariusz i produkcję odpowiedzą Steve Lightfoot ("Spider-Noir", "Hannibal") oraz Angela LaManna ("Nawiedzony dwór w Bly").
Kolejna adaptacja powieści Larssona
Akcja serialu ma przenieść historię we współczesne realia, zachowując postacie i charakterystyczny klimat serii "Millennium" Larssona
. Głównymi bohaterami będą dziennikarz Mikael Blomkvist i wspomniana hakerka Lisbeth Salander, którzy badają tajemnicze zniknięcie dziewczyny z zamożnej rodziny sprzed 40 lat.
Seria Larssona doczekała się już kilku adaptacji – w Szwecji nakręcono trylogię z udziałem Noomi Rapace
i Michaela Nyqvista
(pierwszym filmem było "Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
"), a w USA "Dziewczynę z tatuażem
" Davida Finchera
z Rooney Marą
i Danielem Craigiem
oraz "Dziewczynę w sieci pająka
" z Claire Foy
i Sverrirem Gudnasonem
. W 2010 roku powstał też szwedzki miniserial
na bazie powieści. Książki z serii sprzedały się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. Wszystkie zostały wydane już po śmierci Larssona.
Produkcja ruszy tej wiosny na Litwie, a emisja będzie dostępna na Sky w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Za dystrybucję międzynarodową odpowiada Sony Pictures Television, gdzie działa Left Bank Pictures, a przedsprzedaż projektu w USA już trwa.
