Po tym, jak Skydance oficjalnie przejęło Warner Bros. Discovery, a wraz z nim platformę HBO Max, rozpoczęły się spekulacje na temat tego, co stanie się z platformą SkyShowtime. Teraz poznaliśmy odpowiedź.
SkyShowtime zaczyna wygaszanie działalności.
Platforma SkyShowtime powstała w 2022 roku jako wspólna inicjatywa ViacomCBS i Comcastu. Jej celem było wejście koncernów na europejski rynek streamingowy, gdzie nie funkcjonowały platformy Paramount+ i Peacock.
Jednak aktualnie oba koncerny są w trakcie sporych zmian. Paramount+ przejęty został przez Skydance, który następnie kupił Warner Bros. Koncern już jakiś czas temu ogłosił, że planuje stworzenie jednej platformy z połączenia HBO Max i Paramount+, choć na początku będzie oferować obie platformy we wspólnym pakiecie. Z kolei Comcast też się dzieli, rozdzielając telewizję i streaming.
W efekcie już we wrześniu ogłoszono, że udziałowcy rozpoczynają proces weryfikacji dalszej działalności platformy SkyShowtime oraz rozważą różne opcje przyszłości. Większość spodziewała się, że platforma zostanie zamknięta.
I tak się stanie. Na szczęście dla obecnych użytkowników nie nastąpi to od razu. Proces wygaszania działalności został rozpisany na wiele miesięcy. Koniec działalności SkyShowtime wyznaczono na koniec 2027 roku.
Dotychczasowy CEO platformy, Monty Sarhan, odchodzi. Na czas wygaszania platformy władzę przejmie Mark Neil, obecny CFO.
W przesłanym pracownikom SkyShowtime mailu czytamy między innymi: Od momentu uruchomienia SkyShowtime rynek usług streamingowych uległ znaczącym zmianom. Najwięksi globalni gracze stale zwiększają swoją skalę działalności i inwestują ogromne środki w treści, technologię oraz sport. Ta sytuacja konkurencyjna sprawia, że regionalnym platformom, takim jak SkyShowtime, coraz trudniej osiągnąć skalę niezbędną do długoterminowego sukcesu. Pomimo znakomitej pracy i zaangażowania całego zespołu udziałowcy uznali, że zakończenie działalności firmy jest obecnie najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.
(...)
Zobowiązujemy się wspierać wszystkich pracowników SkyShowtime w trakcie tego procesu oraz przekazywać informacje w miarę wdrażania kolejnych decyzji. W międzyczasie SkyShowtime będzie nadal funkcjonować normalnie, zapewniając usługi swoim subskrybentom. Konsultacje z pracownikami są kontynuowane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi, a harmonogram i przebieg procesu mogą różnić się w zależności od kraju.