SkyShowtime zaczyna wygaszanie działalności.

Platforma SkyShowtime powstała w 2022 roku jako wspólna inicjatywa ViacomCBS i Comcastu. Jej celem było wejście koncernów na europejski rynek streamingowy, gdzie nie funkcjonowały platformy Paramount+ i Peacock.Jednak aktualnie oba koncerny są w trakcie sporych zmian. Paramount+ przejęty został przez Skydance, który następnie kupił Warner Bros. Koncern już jakiś czas temu ogłosił, że planuje stworzenie jednej platformy z połączenia HBO Max i Paramount+, choć na początku będzie oferować obie platformy we wspólnym pakiecie. Z kolei Comcast też się dzieli, rozdzielając telewizję i streaming.W efekcie już we wrześniu ogłoszono, że udziałowcy rozpoczynają proces weryfikacji dalszej działalności platformy SkyShowtime oraz rozważą różne opcje przyszłości. Większość spodziewała się, że platforma zostanie zamknięta.I tak się stanie.Dotychczasowy CEO platformy, Monty Sarhan, odchodzi. Na czas wygaszania platformy władzę przejmie Mark Neil, obecny CFO.W przesłanym pracownikom SkyShowtime mailu czytamy między innymi:(...)