SkyShowtime kręci nowy polski serial oryginalny "Morfeusz"

SkyShowtime właśnie ogłosiło swoją kolejną polską produkcję oryginalną. Serial "Morfeusz" zadebiutuje w serwisie jeszcze w tym roku. W głównych rolach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika i Sylwię Golę. Za reżyserię serialu odpowiada Maciej Migas.
fot. B. Mrozowski
Co wiemy o serialu "Morfeusz"?
"Morfeusz" to już trzeci tytuł zapowiedziany przez serwis, który będzie miał swoją premierę w 2026. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny "Edyta Górniak
" przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów "Ślebody
", czyli serial "Pionek".
W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.
fot. B. Mrozowski
W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski
("Pitbull
"), Kamil Szeptycki
("Chopin, Chopin!
"), Mateusz Kmiecik
("Śleboda
") i Sylwia Gola ("Rojst
").
Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas
("Miłość jak miód
"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki
("LARP. Miłość, trolle i inne questy
"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica
("Dziki
"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis
i Maciej Sowiński
.