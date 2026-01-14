Newsy SkyShowtime kręci nowy polski serial oryginalny "Morfeusz"
news

SkyShowtime kręci nowy polski serial oryginalny "Morfeusz"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/SkyShowtime+kr%C4%99ci+nowy+polski+serial+oryginalny+%22Morfeusz%22-164716
SkyShowtime kręci nowy polski serial oryginalny &quot;Morfeusz&quot;
SkyShowtime właśnie ogłosiło swoją kolejną polską produkcję oryginalną. Serial "Morfeusz" zadebiutuje w serwisie jeszcze w tym roku. W głównych rolach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika i Sylwię Golę. Za reżyserię serialu odpowiada Maciej Migas.

fot. B. Mrozowski

Co wiemy o serialu "Morfeusz"?



"Morfeusz" to już trzeci tytuł zapowiedziany przez serwis, który będzie miał swoją premierę w 2026. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny "Edyta Górniak" przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów "Ślebody", czyli serial "Pionek".

W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

fot. B. Mrozowski

W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst").

Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Dziki"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński.

Najnowsze Newsy

Kontrowersyjny hit w drodze na ekran. Czekacie?

5 komentarzy
Filmy

Netflix ma już nowy hit? "The Cage" w drodze

VOD Filmy

Amazon po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny usługi Prime

24 komentarze
Filmy

Czy to Jon Snow i Sansa Stark? Gwiazdy "Gry o tron" w horrorze

3 komentarze
Filmy

Michelle Williams w nowym filmie Damiena Chazelle'a. Co o nim wiemy?

Gry

Twórcy "Divinity": Nie użyjemy AI

2 komentarze
Filmy

Nicolas Cage usmaży "Najlepsze naleśniki w hrabstwie"

3 komentarze